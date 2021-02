Tehnološke družbe so se že zamislile – njihovi vlagatelji pa še ne

Charlie O'Donnell, vlagatelj v zagonskem podjetju in šef Brooklyn Bridge Ventures, je 10. januarja letos objavil blog, za katerega je upal, da bo kolege v tej panogi spodbudil k samorefleksiji. Izbral je provokativen naslov Seed Investments in Insurrection (Vstaja semenskega kapitala) in trdil, da bi se morali vlagatelji tveganega kapitala zamisliti nad svojim vplivom na demokracijo.

Eileen Guo, MIT Technology Review

