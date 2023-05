Tehnologija za zdravje

Moč informacijske tehnologije je vidna tudi v zdravstvu. Čeprav gre za panogo, ki zahteva visoko usposobljene posameznike z dolgoletnim študijem, je zelo zahtevna tudi z vidika IKT-infrastrukture in orodij.

Vloga IKT v zdravstvu vključuje uporabo tehnologije za zbiranje, shranjevanje, obdelavo in distribucijo podatkov, povezanih z bolniki, boleznimi, zdravniki in zdravili. Končni cilj informacijsko-telekomunikacijske tehnologije v zdravstvu je izboljšati splošno zdravje prebivalstva z izboljšanjem kakovosti oskrbe, ki jo prejmejo bolniki. Informacijska tehnologija postaja nujna pri zagotavljanju natančnejših, uporabnejših in dostopnejših informacij, povezanih z zdravjem bolnikov. Prav tako lahko bolje podpira skupno odločanje o zdravljenju med bolniki in zdravstvenimi delavci – na tovrstnem »posvetu« lahko sodeluje tudi umetna inteligenca, ki po zaslugi bogatih zbirk podatkov o marsikateri bolezni in postopku zdravljenja ve več, kot katerikoli zdravnik sam. To pa omogoča hitrejše in bolj informirane odločitve v zvezi s tveganji, povezanimi z zdravjem.

