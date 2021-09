Tablica, ki prekaša prenosnike

Apple je spomladi predstavil svoje najboljše tablice iPad doslej. Take, ki prvič temeljijo na procesorjih M1, torej enaki procesni osnovi kot trenutna generacija prenosnikov Macbook. Z izboljšavami pri vmesnikih in zaslonih z določene plati že prekašajo prenosnike v isti hiši. Ali je iPad Pro torej končno zamenjava za prenosnike ali zgolj super zmogljiva tablica?

Apple iPad je danes brez dvoma še vedno sinonim za tablične računalnike. Kljub precej višji ceni od konkurence zlahka drži prvo mesto pri številu in vrednosti prodanih izdelkov. Do septembra 2020 so menda prodali že čez pol milijarde primerkov!

Zakup člankov