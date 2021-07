Svobodni čepki

Huawei FreeBuds 4i so še ene izmed množice povsem brezžičnih slušalk, ki so preplavile trg. Na prvi pogled v ničemer ne izstopajo, njihov cilj pa so predvsem uporabniki Huawei telefonov in tisti, ki za solidne slušalke ne želijo odšteti preveč.

Slušalke so nas pozitivno presenetile tam, kjer je najbolj pomembno – pri zvoku, ki bi ga lahko primerjali z dražjimi modeli. Pri vseh zvrsteh glasbe je zadovoljivo poln, še posebej bodo všeč vsem, ki imate radi poudarjene base. Prijetno pa je bilo poslušati tudi govor. Upravljanje slušalke je zdaj že ponarodelo – dvojni dotik za zaustavitev in nadaljevanje predvajanja in dolg pritisk za preklop med različnimi načini omejevanja hrupa iz okolice. Redni bralci preskusov že veste, da nismo prav optimistični, ko proizvajalci takšnih slušalk oglašujejo aktivno odstranjevanje hrupa, za FreeBuds 4i pa lahko spet zapišemo - deluje solidno. Pohvalimo lahko še, da senzorji za dotike niso preobčutljivi in jih med preskusom nismo sprožali po nesreči.

Slušalke, ki si jih lahko omislimo v beli, črni in zanimivi rdeči barbi niso ne prevelike in ne premajhne, z zdaj že ustaljeno obliko, pa vseeno ne predolgim »stebelcem«. Ušesu se lepo prilegajo, prilagodimo si jih lahko s tremi različnimi velikostni silikonskih čepkov. Na trenutke se nam je zdelo, da sta slušalki celo prelahki, saj nas je bilo strah, da smo jih že izgubili. Tudi škatlico lahko opišemo podobno, priročne in udobne oblike in hkrati ne preveliko. Trajanje baterije med preskusom je pokazalo nekaj nižji rezultat, kot ga navaja proizvajalec a dobrih 8 ur uporabe bo za vsakodnevno rabo več kot dovolj. Na žalost škatlica ne zmore napolniti slušalk več kot enkrat, zato bo treba slušalke redno polniti s priključkom USB-C. Uradno slušalke niso vodotesne, a verjetno tudi na tem področju je odstopajo od konkurence in verjetno jim nekaj potu ali dežja ne bo škodovalo.

S povezovanjem s telefoni nismo imeli težav, nekaj preglavic pa nam je povzročala aplikacija Huawei AI Life, ki ni prepoznala slušalke ne na (starejšem) telefonu z Androidom in ne iPhoneu. Težavo pa pripisujemo dejstvu, da smo uporabljali tesni model in ne takega iz trgovine. Tudi povezava in uporaba z računalnikom je delovala brezhibno, slušalke pa so se solidno odrezale tudi med sestanki na Zoom ali Teams.

Po mnogih preskusih povsem brezžičnih slušalk je težko iskati posebnosti posameznega modela. To očitno niti ni bil namen najnovejših slušalke, ki jih prodaja Huawei, saj so slušalke nekakšno povprečje vsega, kar ponuja konkurenca in jih z eno besedo lahko opišemo kot solidne, a ker jih je mogoče kupiti za zelo solidno ceno, predvidevamo, da bodo našle mnogo kupcev.

Huawei FreeBuds 4i

Izdeluje: www.huawei.com

Cena: 80 EUR.

Za: Solidne popolnoma brezžične slušalke za zelo dobro ceno. Cena, zvok, udobnost.

Proti: Baterija škatlice, težave z aplikacijo.