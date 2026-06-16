Svet, v katerem nič ni naključje

V tem je moč teorije zarote. Ne ponuja le odgovora, temveč red. Svet, ki je prej deloval nepregledno, nenadoma dobi zemljevid. Finančna kriza, vojna, požar, atentat, pandemija, tehnološki preboj ali družbena sprememba niso več skupek različnih vzrokov, temveč del iste zgodbe. Za vsem stoji skrita skupina, tajni načrt, elita, korporacija, država, loža, forum, laboratorij ali algoritem.

Teorije zarote niso nove. Spreminjajo se njihovi junaki, sovražniki, tehnologije in kanali širjenja, osnovni vzorec pa ostaja presenetljivo trdoživ. Vedno obstaja dogodek, ki je prevelik, preveč boleč ali preveč kaotičen, da bi ga sprejeli kot posledico napak, interesov, nesposobnosti, naključij in običajne človeške zmede. Zato se pojavi privlačnejša razlaga: nekdo je to načrtoval. Nekdo vleče niti. Nekdo ve, kaj se v resnici dogaja.

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Teorije zarote niso nove. Spreminjajo se njihovi junaki, sovražniki, tehnologije in kanali širjenja, osnovni vzorec pa ostaja presenetljivo trdoživ. Vedno obstaja dogodek, ki je prevelik, preveč boleč ali preveč kaotičen, da bi ga sprejeli kot posledico napak, interesov, nesposobnosti, naključij in običajne človeške zmede. Zato se pojavi privlačnejša razlaga: nekdo je to načrtoval. Nekdo vleče niti. Nekdo ve, kaj se v resnici dogaja.

V tem je moč teorije zarote. Ne ponuja le odgovora, temveč red. Svet, ki je prej deloval nepregledno, nenadoma dobi zemljevid. Finančna kriza, vojna, požar, atentat, pandemija, tehnološki preboj ali družbena sprememba niso več skupek različnih vzrokov, temveč del iste zgodbe. Za vsem stoji skrita skupina, tajni načrt, elita, korporacija, država, loža, forum, laboratorij ali algoritem.

Klasična teorija zarote ima nekaj prepoznavnih pravil. Prvo: vse je povezano. Ni nepomembnih podrobnosti, ni naključnih časovnih sovpadanj, ni nerodnih izjav ali tehničnih napak. Drugo: vse je načrtovano. Če se je nekaj zgodilo, se je zgodilo zato, ker je nekdo hotel, da se zgodi. Tretje: nič ni tako, kot se zdi. Uradna razlaga je sumljiva že zato, ker je uradna. Dokaz proti teoriji se lahko spremeni v dokaz zanjo: če nekaj ni potrjeno, je to zato, ker je dobro prikrito.

Zaradi tega teorije zarote niso napačne le razlage posameznih dogodkov. Pogosto postanejo način branja sveta. V tej logiki zgodovina ni neurejen tok interesov, napak, idej in okoliščin, temveč enoten scenarij. Nasprotnik ni več le politični tekmec, znanstvenik, novinar ali uradnik, ampak del velikega načrta. Spor ni več razprava, temveč bitka med prebujenimi in zavedenimi, med dobrim in zlom.

Sodobna tehnologija je takemu pogledu dala idealno okolje. Internet je omogočil, da lahko vsakdo v nekaj minutah najde koščke informacij, jih poveže z drugimi in iz njih sestavi lastno sliko sveta. Družbena omrežja so dodala skupnosti, ki to sliko potrjujejo. Algoritmi so dodali pospešek: vsebina, ki vzbuja jezo, strah ali občutek razkritja, se širi hitreje kot dolgočasna razlaga. Umetna inteligenca pa zdaj dodaja še novo plast – možnost neskončne proizvodnje besedil, slik, videov, komentarjev in »dokazov«.

Danes je zato lažje kot kadarkoli biti teoretik zarote. Ne zato, ker bi bili ljudje nenadoma bolj neumni, temveč, ker živimo v informacijskem okolju, ki nagrajuje povezovanje, sumničavost in dramatične razlage. Včasih je bilo treba za veliko teorijo napisati knjigo, tiskati brošuro ali voditi radijsko oddajo. Danes zadostuje objava, posnetek, kanal, forum ali klepetalnik, ki uporabniku pritrdi v občutku, da je med redkimi, ki vidijo skozi kuliso.

To ne pomeni, da zarote ne obstajajo. Zgodovina pozna resnične tajne dogovore, prikrivanja, vohunske programe, industrijske zlorabe, politične manipulacije in korporativno laganje. Prav zato je tema občutljiva. Težava teorije zarote ni v tem, da si zna predstavljati zlorabo moči, ampak v tem, da iz posamezne možnosti naredi univerzalno razlago. Iz zdravega vprašanja »Kdo ima korist?« nastane gotovost, da je koristnik tudi režiser vsega dogajanja.

Razlika med skepticizmom in zarotniškim mišljenjem je zato ključna. Skeptik zahteva dokaze, dopušča negotovost in zna spremeniti mnenje. Zarotniško mišljenje pa pogosto začne s sklepom in šele nato išče sledi, ki ga potrjujejo. Skeptik ve, da so svet, tehnologija in politika zapleteni. Zarotniška razlaga ponudi nekaj bolj udobnega: preprosto zgodbo o skritem sovražniku.

V tej številki nas bodo zanimale predvsem tehnološke različice teh zgodb. Antene, čipi, algoritmi, umetna inteligenca, pametni domovi, digitalni denar, telefoni in oblaki so popolni nosilci sodobne sumničavosti, ker delujejo nevidno in jih večina uporabnikov ne razume do konca. Prav zato jih je treba razložiti. Ne zato, da bi se teorijam zarote posmehovali, temveč, da bi ločili fantazijo od dejanskih nevarnosti.

Kajti ni vse povezano. Niti ni vse načrtovano. In marsikaj je v resnici prav takšno, kot se zdi – zapleteno, nepopolno, interesno, človeško in veliko manj urejeno, kot bi si želeli.