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Monitor Pro
Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Miran Varga | Monitor Julij-avgust 2026

Svet na klik: konec vrst in navidezna digitalna svoboda

V tokratni številki smo pod drobnogled vzeli sodobno bančništvo in zavarovalništvo. Področji, s katerima imamo opravka skoraj vsak dan, vsekakor pa večkrat letno, a se v praksi zdi, da stvari tečejo skorajda na avtopilotu. Predvsem zahvaljujoč tehnologiji, naj dodam.

Spomnite se (ali pa vprašajte starše), kako je bilo včasih: t. i. plačilni dnevi so pomenili dolge vrste pred bančnimi okenci, izpolnjevanje položnic z nalivnim peresom in obvezne obiske bančnih poslovalnic pred potovanjem v tujino. Danes je banka v našem žepu, dobesedno. Mobilne aplikacije, takojšnja plačila (Flik) in digitalne denarnice so finance spremenili v nekaj hipnega in skoraj neopaznega. Kavo ali kosilo plačamo s telefonom ali pametno uro, račun pa v nekaj sekundah razdelimo s prijatelji prek aplikacije. Ta nenehna dostopnost nam je podarila tisto najdragocenejšo valuto – čas.

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Monitor Pro
Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Miran Varga | Monitor Julij-avgust 2026

V tokratni številki smo pod drobnogled vzeli sodobno bančništvo in zavarovalništvo. Področji, s katerima imamo opravka skoraj vsak dan, vsekakor pa večkrat letno, a se v praksi zdi, da stvari tečejo skorajda na avtopilotu. Predvsem zahvaljujoč tehnologiji, naj dodam.

Spomnite se (ali pa vprašajte starše), kako je bilo včasih: t. i. plačilni dnevi so pomenili dolge vrste pred bančnimi okenci, izpolnjevanje položnic z nalivnim peresom in obvezne obiske bančnih poslovalnic pred potovanjem v tujino. Danes je banka v našem žepu, dobesedno. Mobilne aplikacije, takojšnja plačila (Flik) in digitalne denarnice so finance spremenili v nekaj hipnega in skoraj neopaznega. Kavo ali kosilo plačamo s telefonom ali pametno uro, račun pa v nekaj sekundah razdelimo s prijatelji prek aplikacije. Ta nenehna dostopnost nam je podarila tisto najdragocenejšo valuto – čas.

Še bolj se je spremenil svet finančnih storitev, kjer je res prišla do izraza »demokratizacija«. Včasih so bili investiranje, trgovanje z vrednostnimi papirji in napredni finančni načrti domena premožnih. Sodobno bančništvo in fintech platforme so ta vrata na široko odprli vsem. Danes lahko vsakdo z nekaj evri začne varčevati v vzajemnih skladih ali kupi delnice podjetja na borzi prek pametnega telefona. In če (ta hip) nima/-mo denarja, so tu mikroposojila. Pridobitev kredita ali limita ne zahteva več tednov zbiranja papirjev in potrdil, algoritmi pogosto odobrijo financiranje v nekaj minutah, kar ljudem omogoča hitrejšo realizacijo življenjskih projektov ali uresničitev sanj.

Če za bančništvo lahko zapišem, da poganja naš napredek, je zavarovalništvo tisto, ki lovi naše padce. Sodobni svet prinaša nove nevarnosti – od ekstremnih vremenskih pojavov zaradi podnebnih sprememb do kibernetskih napadov. Zavarovalništvo se je prelevilo iz »nujnega zla« v orodje za obvladovanje strahu. Ko kupimo stanovanje na kredit, nam življenjsko in premoženjsko zavarovanje dajeta jamstvo, da naša družina v primeru tragedije ne bo ostala na cesti. Zdravstvena zavarovanja nam omogočajo hitrejšo pot do specialistov. Sodobno zavarovalništvo nam dejansko prodaja miren spanec, je nekakšen ščit pred nepredvidljivim svetom.

In potem je tu še tehnološki »ampak«. Zahvaljujoč umetni inteligenci in analitiki sta obe panogi postali izjemno prilagojeni posamezniku. Zavarovalne premije se lahko prilagajajo našemu življenjskemu slogu (npr. popusti za varne voznike prek sledenja z aplikacijo ali pametne ure, ki merijo naše zdravstvene navade). Banke nam ponujajo prilagojene nasvete o porabi denarja in nas opozarjajo, kdaj trošimo preveč. Medalja ima seveda tudi drugo plat. Ves opisani napredek prinaša tudi izgubo zasebnosti. Finančne institucije o nas vedo skoraj vse – kje se gibljemo, kaj jemo, kakšni so naši hobiji in kako tvegano živimo.

Največja sprememba je morda celo psihološka. Denar je postal abstrakten. Ko ne vidimo fizičnih bankovcev, ki zapuščajo našo denarnico, je trošenje lažje in hitrejše. Kredit na klik in storitve »Kupi zdaj, plačaj kasneje« (BNPL) lahko hitro privedejo do prekomernega zadolževanja, če posameznik nima razvite visoke stopnje finančne pismenosti. Sodobno bančništvo in zavarovalništvo sta nam dala izjemno moč. Omogočila sta nam, da hitreje uresničujemo svoje cilje, lažje potujemo in živimo z manj strahu pred finančnim zlomom ob nepredvidenih dogodkih, vendar pa ta svoboda zahteva novo vrsto odgovornosti. V svetu, kjer je denar neviden, tveganja pa zavarovana z enim klikom, moramo biti sami tisti, ki upravljamo lastno finančno prihodnost. Sicer ...

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