Svet knjige

Svet, kakršnega pričara knjiga v sodelovanju z našo domišljijo, je nemogoče užiti drugače kot z branjem. Knjige so zato kljub filmom, serijam in video igram še vedno med bolj priljubljenimi artikli, po katerih posežemo v prostem času. Ker je zadnjega vedno premalo, je treba paziti na naš izbor.

Slovenci svoj knjižni klub imamo, a ne na Applovih telefonih in na tak način, kot ga predstavlja odlična aplikacija Reese’s Book Club, v kateri knjige izbira znana ameriška igralka Reese Witherspoon. V klubu nas čakata ena knjiga mesečno ter naslov sezone in z njima virtualne pogovorne sobe, kjer teče beseda o specifičnih stvareh iz knjig. Na voljo je bogata bera čtiva iz preteklosti s povezavami do spletnih knjigarn, kjer lahko izbranke kupimo. Aplikacije ima vse, kar si od knjižnega kluba lahko želimo, in to priznavajo tudi avtorji izbranih knjig, ki se občasno oglasijo.

