SUV med pametnimi urami

Huawei je že zdaj dobro uveljavljen na področju pametnih ur, s svojo novo družino Watch GT 2 pa želi ta položaj na trgu še dodatno utrditi. Preizkusili smo model GT 2 Pro, ki utegne med slovenskimi kupci zaradi svojih karakteristik najti marsikaterega kupca.

Da Huawei z najnovejšim modelom meri visoko, je jasno že iz tega, da so uro naredili z najboljšimi materiali. Elegantno in minimalistično oblikovana ima ohišje iz titana, zaslon AMOLED, ki ima precej roba, pa prekriva stekelce iz safirja. Na voljo je v eni velikosti, in sicer s premerom 46 mm, izberemo pa jo lahko v nočno črni ali meglično sivi barvi. Primarno je namenjena navdušencem nad naravo in gibanjem. A zaradi svoje nevpadljive oblike se lepo poda tudi k resnejši opravi in ravno to je lahko adut, ki jo razlikuje od bolj športnih ur in tistih, ki so za šport narejene preveč pisarniško. V to verjame tudi proizvajalec, ki je v škatlo priložil tako usnjen kot silikonski pašček, ki ju lahko v nekaj sekundah zamenjamo.

