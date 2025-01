Strup je v majhnih stekleničkah

Prvi Mac Mini je Apple predstavil pred dobrimi 20 leti. Danes je na voljo model M4, veliko močnejša zverina.

Mac Mini je od nekdaj majhna, tiha, varčna, zmogljiva in relativno poceni škatlica, ki jo lahko opremimo z zaslonom, miško in s tipkovnico in – tako postane zelo spodoben družinski ali službeni računalnik. Marsikdo ga je postavil kar v dnevno sobo, da je služil kot predvajalnik filmov ali skupna shramba podatkov.

Zakup člankov