Strojna oprema - Zavarovanje električnih koles

Električnih koles je v našem okolju čedalje več, njihova povprečna vrednost pa je tudi vse višja. Prav zato so v zadnjih letih postala izredno mamljiva vaba za tatove, saj je kolo (električno ali navadno) razmeroma enostavno ukrasti, kasneje pa ga je zelo težko izslediti. Kaj pravzaprav lahko naredimo, da bi preprečili krajo, in ali je smotrno električna kolesa celo zavarovati?

Kraja koles je stalni spremljevalec utripa sodobne družbe, še zlasti v velikih mestih, kjer sled za ukradenim dvokolesnikom zelo hitro izgine. Statistike so dobesedno strašljive. V Evropi po nekaterih ocenah letno ukradejo od 3 do 4 milijone koles. V Nemčiji uradna statistika pravi, da so v letu 2020 ukradli nekaj čez 145.000 koles in lastnikom povzročili škodo v skupnem znesku okoli 110 milijonov evrov. Izsledijo jih manj kot 10 odstotkov.

