Strojna oprema - Uvodnik

Električna kolesa niso le … kolesa. Počasi postajajo računalniki na kolesih, zaradi česar smo jih tudi opazili in jim posvetili tokratno posebno poletno številko. Če imajo navadna kolesa le dve kolesi, okvir, amortizerje in menjalnik, imajo električna še kaj več. Tudi na strojni oziroma mehanski ravni.

Računalničarji seveda najprej opazimo vgrajen računalnik, ki upravlja v e-kolo vgrajena baterijo in elektromotor. Osnovni modeli imajo le signalno lučko ali dve, resna kolesa pa pravo pravcato mini tablico, prek katere lahko nastavljamo marsikaj. Denimo moč motorja, načine vožnje, stopnje pomoči in še kaj. Skorajda obvezno je tudi, da se vgrajeni računalnik povezuje prek bluetootha in ga lahko upravljamo prek pametnega telefona. Ključen razlog je seveda v tem, da ima telefon večji zaslon, zato je upravljanje udobnejše, nenazadnje ima vgrajeno tudi močnejšo strojno opremo, zato je tudi hitrejše.

