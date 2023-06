Strojna oprema - Kolesarjenje in računalniki

Podobno kot na številnih drugih področjih se digitalizacija pospešeno dogaja tudi na področju koles in kolesarjenja. To še posebej velja za električna kolesa, kjer sodobna elektronika in programska oprema ponujata povsem novo uporabniško izkušnjo, ne samo električne asistence pri premagovanju vzponov in razdalj. Računalniki pomagajo pri vožnji, boljšem treningu, navigaciji, zagotavljanju varnosti in varovanju premoženja.

Kolesa in kolesarjenje povezujemo s transportom, svobodo, z izleti v naravo, s prostim časom, športom, šele pri koncu tega seznama pa bi pomislili na računalnike. Tako kot v avtomobilski industriji, kjer so računalniki zdaj že nepogrešljiv sestavni del prevoznega sredstva, ki mu danes pravimo »pametni« avto, pa so računalniki in programski algoritmi začeli močno spreminjati in redefinirati to, čemur pravimo kolo.

