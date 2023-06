Strojna oprema - Izdelajmo kolesarski računalnik

Kaj zmore doma izdelan kolesarski računalnik? Katere merilnike lahko vanj vgradimo? Je lahko zmogljivejši od cenejših komercialnih izdelkov? Lahko kolesarski računalnik izdelamo tudi na osnovi odprtokodne ročne ure? Lahko za prikaz podatkov uporabimo pametni telefon?

Sredi 90. let preteklega stoletja so bili digitalni kolesarski merilniki s števci prevoženih kilometrov še pregrešno dragi, zato sem se odločil izdelati svojega. Vendar ne takega z mikrokrmilnikom, ampak veliko preprostejšega, iz oscilatorja, digitalnega števca, pomnilniškega čipa EPROM in segmentnega prikazovalnika LCD. Zadnji ni najbolje deloval, saj bi moral pravilno urediti njegovo osveževanje, kar pa mi takrat ni v celoti uspelo.

Zakup člankov