strojna oprema | e-bralniki

Skrb za okolje je iz dneva v dan pomembnejša vrlina slehernega posameznika. Če temu dodamo udobnejšo rabo, so tablice in bralniki z elektronskega papirja naprave, poslane z neba. Na njih lahko imamo shranjenih nečloveško veliko knjig, zapiskov in dokumentov. Kakovostna tablica z zaslonom iz e-črnila bo nudila odlično branje in omogočala naravno pisanje, obenem pa ne bo zahtevala nenehnega polnjenja in ne bo utrujala oči.

Zakup člankov