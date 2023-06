Strojna oprema - Baterije: zamenjava ali obnova?

Podobno kot pri električnih avtomobilih so akumulatorji tudi pri električnih kolesih poglaviten del celote. Tako po prostornini, teži, predvsem pa ceni. Kot vsi akumulatorji so podvrženi obrabi in prej ali slej se vsakdo sreča z naslednjo dilemo: zamenjati baterijo, se odločiti za obnovo ali celo prodati kolo in kupiti novo. Dobro je poznati dobre in slabe plati teh možnosti že kar ob nakupu kolesa.

Pri kolesih je v ospredju kolesarjenje, najbolj pa uživamo tedaj, ko oprema na kolesu deluje brezhibno in znotraj pričakovanih okvirov. Toda čas vselej opravi svoje, pravilnost delovanja komponent začne postoma pešati, sledijo okvare in v končni fazi popolna odpoved. Seveda lahko s pravilno rabo in vzdrževanjem življenjski cikel komponent občutno podaljšamo.

