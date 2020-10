Statistika, ki boli: več varnostnih incidentov, večja škoda

Z izjemo 2015 v Sloveniji število varnostnih incidentov še nobeno leto ni upadlo. Letno Poročilo o kibernetski varnosti, ki ga objavlja SI-CERT, pa razkriva še druge zanimivosti.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je letošnje poletje izdal Poročilo o kibernetski varnosti, ki analizira digitalno varnostno krajino in dogodke, ki so zaznamovali leto 2019. Poročilo, ki je na voljo na spletni povezavi bit.ly/3m1vJ26, postreže s konkretnimi številkami, prerezom dogajanja na kibernetskem področju v Sloveniji in z analizami izstopajočih varnostnih incidentov.

