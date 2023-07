Stati na ramenih brezpravnih

O umetni inteligenci, ki je v zadnjem letu doživela novo renesanso, pišejo zgolj v presežnikih. Spremenila bo prihodnost, bodisi nam bo pričarala paradiž bodisi bo pogubila svet, v vsakem primeru so pričakovanja ogromna. Njene zmožnosti že danes delujejo čarobno, o njej govorijo največji strokovnjaki, rojeva se v laboratorijih v Silicijevi dolini, Londonu in na najuglednejših kitajskih univerzah. A za bliščem so nepregledne množice slabo plačanih ljudi, ki so s težaškim, z monotonim in nekvalificiranim delom to omogočili. To je zgodba o njih.

Ko je OpenAI novembra 2021 iskal delavce v Keniji, so bili v Nairobiju navdušeni. V državi že več let kot gobe po dežju rastejo centri za podporo uporabnikom, ki jih zaradi nizkih cen dela tam rade postavljajo multinacionalke. A Nairobi je precej več od tega. Vzdevek Silicijeva savana, ki je nastal kot očitna imitacija kalifornijske doline, ni naključen. V državi imajo eno najhitreje rastočih inovacijskih središč v Afriki, kjer je vzniknilo na desetine tehnoloških startupov.

