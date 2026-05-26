Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Monitor Pro
Objavljeno: 26.5.2026 | Avtor: Miran Varga | Monitor Junij 2026

Stari telekomunikacijski model se poslavlja

Pisarne se spreminjajo. Delo se spreminja. In prav tako poslovna komunikacija. Stari model, ki je temeljil na strojni opremi in fizični lokaciji, je zamenjala paradigma komunikacij kot storitve (UCaaS), kjer vrednosti ne določata več stabilnost linije in kakovost klica, temveč pretok podatkov in kontekstualna inteligenca. Stacionarni telefon in drag sistem PBX v podjetju sta le še bled spomin na preteklo stoletje. Današnje poslovno okolje opredeljujejo hibridno delo, hitrost in brezhibna digitalna interakcija. Vse našteto pa zahteva komunikacijsko infrastrukturo, ki je prilagodljiva, varna in predvsem globoko integrirana v poslovanje.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico, PayPal, Apple Pay ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor Pro
Objavljeno: 26.5.2026 | Avtor: Miran Varga | Monitor Junij 2026

Pisarne se spreminjajo. Delo se spreminja. In prav tako poslovna komunikacija. Stari model, ki je temeljil na strojni opremi in fizični lokaciji, je zamenjala paradigma komunikacij kot storitve (UCaaS), kjer vrednosti ne določata več stabilnost linije in kakovost klica, temveč pretok podatkov in kontekstualna inteligenca. Stacionarni telefon in drag sistem PBX v podjetju sta le še bled spomin na preteklo stoletje. Današnje poslovno okolje opredeljujejo hibridno delo, hitrost in brezhibna digitalna interakcija. Vse našteto pa zahteva komunikacijsko infrastrukturo, ki je prilagodljiva, varna in predvsem globoko integrirana v poslovanje.

V starem modelu je bil klic izoliran dogodek. V novem, poenotenem modelu komunikacij je ta podatkovna točka, integrirana v širši digitalni delovni tok. To pomeni, da sodobna komunikacijska infrastruktura ne prenaša le glasu, temveč obenem v realnem času korelira podatke iz sistemov CRM in drugih ali poslovnih aplikacij, zgodovino interakcij in stanje projektov. Ko se komunikacija zgodi, sistem že vnaprej predvidi potrebe uporabnika, s čimer se drastično zmanjša kognitivna obremenitev zaposlenih.

V zgolj desetletju se je zgodila t. i. abstrakcija strojne opreme. Komunikacijske zmogljivosti so zdaj neodvisne od naprave. Standardizacija protokolov (kot je WebRTC) omogoča, da poljubna naprava s spletnim brskalnikom in z zaslonom postane »čistokrvno« delovno mesto, kar podjetjem omogoča neprimerljivo agilnost pri širitvi na nove trge ali hitrem prehodu na delo na daljavo. Dodatno, programsko opredeljeno agilnost so na področju (poenotenih) komunikacij omogočili programabilni vtičniki API. Namesto zaprtih sistemov zdaj prevladujejo platforme, ki omogočajo globoko integracijo prek API. Komunikacijske funkcije se vgrajujejo neposredno v poslovne aplikacije (npr. gumb za videoklic znotraj ERP-sistema), kar odpravlja potrebo po nenehnem preklapljanju med aplikacijami. »Cel žur«, če vprašate zaposlene, pa so to le ene osnovnejših funkcij novodobnih komunikacijskih platform, kje so šele transkripcije sestankov, sestavljanje nalog, poganjanje procesov na osnovi pogovora idr., o katerih pišemo v nadaljevanju.

Spremembe so tudi na področju financ/-iranja. Finančni vidik konca starega modela prinaša prehod iz visokih kapitalskih naložb (CapEx) v predvidljive operativne stroške (OpEx), vendar pa se prava vrednost ne skriva v nižjih stroških vzdrževanja strežnikov, temveč v povečanju hitrosti odločanja. V okolju, kjer so komunikacije poenotene, se informacijske vrzeli zapirajo hitreje. Čas, ki je bil nekoč potreben za usklajevanje med različnimi kanali (e-pošta, telefon, fizični sestanek), se zmanjša na delčke sekunde. To ustvarja okolje, kjer podjetja ne tekmujejo le s produkti, temveč s hitrostjo svoje interne komunikacije.

Konec starega komunikacijskega modela ni zgolj tehnološka posodobitev – je nujna prilagoditev novi realnosti, kjer je »digitalna pretočnost« ključna konkurenčna prednost. Komunikacije z avtomatiziranimi informacijami pa naslednja velika stvar v poslu.

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Posebna 2026 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Posebna 2026

Uvodnik
Ko tehnologija postane magija

Fokus
Neznosna lahkost teorij zarote Svet, v katerem nič ni naključje Uvodnik: Tehnološke teorije zarote

Dosje
Pametni dom - Ko dom postane naprava 5G, pet let kasneje Denar, ki ga je mogoče izklopiti Kaj pa, če je vse res? Telefoni - Najboljši mikrofon je tisti, ki ga sploh ne potrebuješ Windows - Vrata, ki jih ne vidimo

Na zvezi
Kako razbiti teorije zarote Neomajni pesimisti napovedujejo pogubo Zakaj je tako težko ovreči teorijo zarote o nadzoru nad vremenom

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji