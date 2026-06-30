Stari kindli, nova moč

Vrnitev starega kindla na tovarniške nastavitve ali odjava iz računa po novem trajno zaklene bralnik in ga naredi popolnoma neuporabnega, kar poleg nezadovoljstva kupcev sproža tudi resne pomisleke okoljevarstvenih organizacij. Strokovnjaki za e-odpadke opozarjajo, da takšne odločitve proizvajalcev povzročajo tveganje za tisoče ton novih elektronskih smeti. Po ocenah organizacij, ki zagovarjajo pravico do popravila, je prekinitev podpore naenkrat zastarala okoli dva milijona še vedno delujočih bralnikov po vsem svetu, kar pomeni ogromno količino odpadne plastike in težkih kovin, ki bodo končale na smetiščih, čeprav bi naprave ob ustreznih prilagoditvah programske opreme lahko služile svojemu namenu še vrsto let. Mnogi se še spomnimo obdobja, ko je veljalo nenapisano pravilo, da imamo kot kupci polno pravico do dostopa do kateregakoli računalnika ali naprave, ki smo jo pošteno plačali. S to mislijo se lotimo odklepanja sistema na bralniku Kindle.

Spletni trgovec Amazon je sprožil med uporabniki val ogorčenja s potrditvijo, da je dokončno ukinil podporo za starejše modele bralnikov Kindle in tablic Kindle Fire, izdanih leta 2012 ali prej. Tehnološki velikan je lastnike teh naprav obvestil, da po preteku roka ne bodo več mogli kupovati, si izposojati ali prenašati novih e-knjig prek uradne trgovine, prav tako pa naprave ne bodo več prejemale nobenih programskih posodobitev. Ker desetletje stare naprave še vedno delujejo brezhibno, jim lahko zagotovimo novo življenje.

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Spletni trgovec Amazon je sprožil med uporabniki val ogorčenja s potrditvijo, da je dokončno ukinil podporo za starejše modele bralnikov Kindle in tablic Kindle Fire, izdanih leta 2012 ali prej. Tehnološki velikan je lastnike teh naprav obvestil, da po preteku roka ne bodo več mogli kupovati, si izposojati ali prenašati novih e-knjig prek uradne trgovine, prav tako pa naprave ne bodo več prejemale nobenih programskih posodobitev. Ker desetletje stare naprave še vedno delujejo brezhibno, jim lahko zagotovimo novo življenje.

Amazon pravi, da sodijo stari kindli v smeti. Mi se s tem ne strinjamo.

Vrnitev starega kindla na tovarniške nastavitve ali odjava iz računa po novem trajno zaklene bralnik in ga naredi popolnoma neuporabnega, kar poleg nezadovoljstva kupcev sproža tudi resne pomisleke okoljevarstvenih organizacij. Strokovnjaki za e-odpadke opozarjajo, da takšne odločitve proizvajalcev povzročajo tveganje za tisoče ton novih elektronskih smeti. Po ocenah organizacij, ki zagovarjajo pravico do popravila, je prekinitev podpore naenkrat zastarala okoli dva milijona še vedno delujočih bralnikov po vsem svetu, kar pomeni ogromno količino odpadne plastike in težkih kovin, ki bodo končale na smetiščih, čeprav bi naprave ob ustreznih prilagoditvah programske opreme lahko služile svojemu namenu še vrsto let. Mnogi se še spomnimo obdobja, ko je veljalo nenapisano pravilo, da imamo kot kupci polno pravico do dostopa do kateregakoli računalnika ali naprave, ki smo jo pošteno plačali. S to mislijo se lotimo odklepanja sistema na bralniku Kindle.

Najprej je treba opozoriti, da je spreminjanje sistemskih nastavitev na pametnih telefonih in drugih napravah danes izjemno slaba ideja. Nedavne raziskave kažejo, da so odklenjene naprave Android izpostavljene kar triinpolkrat večjemu številu napadov z zlonamerno programsko opremo. Še hujše so sistemske grožnje, ki nastanejo, ko zaposleni takšne spremenjene naprave prinesejo mimo podjetniških požarnih zidov v poslovna omrežja, saj so se takšni incidenti povečali za več stokrat v primerjavi z neodklenjenimi napravami. Stari bralniki Kindle pa so zastareli ravno zato, ker sploh ne morejo več vzpostaviti nobene mrežne povezave. Iz tega sledi, da vse, kar z odklepanjem dosežemo na tej specifični napravi, ni varnostno tveganje, temveč zgolj omogočanje, da se na zaslonu ponovno izrišejo črke naših najljubših knjig.

Za test postopka odklepanja Amazonovega sistema smo uporabili bralnik Kindle četrte generacije.

Postopek oživitve starega bralnika naj služi kot vodnik za splošni pristop k reševanju teh naprav, kajti metodologije se med posameznimi modeli nekoliko razlikujejo. Vsak lastnik druge različice bralnika bo moral opraviti nekaj lastnega raziskovanja, saj univerzalnega recepta, ki bi deloval za vse generacije, ni. Prvi in ključni korak v celotnem procesu je natančna identifikacija modela bralnika, s katerim delamo, ter različice strojne programske opreme, ki je trenutno nameščena nanj. Obe informaciji je mogoče enostavno najti v meniju z nastavitvami naprave. Če se serijska številka naprave začne s posamezno kombinacijo znakov, kot je B00E, različica programske opreme pa je 4.1.4, lahko te podatke uporabimo kot ključ za iskanje na specializiranih spletnih straneh, posvečenih serijskim številkam naprav Kindle. Tam najdemo natančno šifro oziroma vzdevek našega modela. Omenjena serijska številka označuje napravo Kindle četrte generacije, ki je v skupnosti razvijalcev znana pod kratico K4 (K4S). Ta podatek je odločilen za določitev prave poti in ustreznih datotek za začetek postopka. Iskanje pravih navodil in programskih datotek je včasih podobno sestavljanju kosov starega zemljevida zakladov. Celoten postopek se začne z eno samo sledjo na spletnem forumu, ki ji nato sledimo skozi labirint objav, pri čemer se pot pogosto veji v nove smeri, polne dodatnih namigov. V tem primeru so ti namigi objave izkušenih uporabnikov na forumih, zakladi pa so datoteke, povezane v teh objavah. Seveda pa to prinaša tudi tveganje, saj s spleta prenašamo nepreverjene datoteke z naključnih spletnih forumov, kjer bi teoretično lahko bila priložena zlonamerna koda. Edina tolažba in jamstvo v tem svetu je dejstvo, da gre za izjemno obiskane, redno posodobljene in med skrbniki priljubljene pripete objave, kar pomeni, da bi skupnost hitro odkrila in izpostavila kakršnekoli sumljive elemente. Kljub temu velja staro pravilo, da mora tisti, ki prenaša vsebine, ostati izjemno previden in natančen pri vsakem koraku, saj previdnost opozarja na osebno odgovornost posameznika.

Za povezavo moramo izbrati USB-kabel, ki podpira prenos podatkov. V nasprotnem primeru te slike ne bomo videli.

Naslednji praktični korak zahteva obisk strani z datotekami za specifične starejše različice strojne opreme, kjer je treba prenesti stisnjeno arhivsko datoteko za odklepanje sistema na osebni računalnik. Ker smo za potrebe članka izbrali Kindle četrte generacije (s programsko opremo različice 4.1.4), poiščemo ustrezne datoteke z vpisom iskalnega pojma »jailbreak kindle 4«. Po prenosu in razširitvi te datoteke se prikaže cela vrsta različnih namestitvenih datotek, od katerih je vsaka namenjena točno določeni konfiguraciji naprave. V tem trenutku je treba kindle povezati z računalnikom prek kabla Micro USB, CV ali druge povezave, kar napravo preklopi v način delovanja zunanjega pogona USB. Uporabiti je treba kabel, ki omogoča prenos podatkov in ne zgolj polnjenja. Če smo v preteklosti knjige na kindle prenašali po tej poti, dileme ni. Ko se pogon bralnika prikaže v raziskovalcu operacijskega sistema Windows, je treba ustrezno namestitveno datoteko, ki v svojem imenu vsebuje oznako našega modela, prekopirati neposredno v korenski imenik naprave. Izbira napačne datoteke lahko pomeni neuspeh, zato je ujemanje z vzdevkom naprave ključnega pomena.

Prvi korak je zagon naprave v diagnostičnem načinu.

Našli in izbrali smo datoteko kindle-k4-jailbreak-1.8.N-r18977.tar.xz, jo razširili ter v korenski imenik bralnika prekopirali datoteki data.tar.gz, ENABLE_DIAGS in imenik diagnostic_logs. Po uspešnem prenosu je treba napravo varno odstraniti iz računalnika, izključiti kabel in nato bralnik ponovno zagnati v nastavitvah, da se zažene v diagnostičnem načinu. V njem s smernimi puščicami izberemo možnosti Exit, Reboot or Disable Diags in Reboot System, nato ob To continue potrdimo izbiro s pritiskom v levo smer. Ko zaslon utripne ali za nekaj trenutkov zamrzne, je to povsem normalen del procesa, saj naprava v ozadju briše in prepisuje sistemske datoteke, zato jo pustimo pri miru, dokler se ne zažene nazaj v običajni način. Da se postopek odvija v pravo smer, pokaže zaslon z napisom Kindle Jailbreak, medtem ko se ob uspešnem zaključku po ponovnem zagonu med knjigami pojavi naslov You are Jailbroken. Nepravilno prepisane datoteke (na primer pri uporabi maca namesto PC-ja) lahko postopek zapletejo in nas ujamejo v zanko nenehnega posodabljanja. V tem primeru v diagnostiki izberemo Disable Diagnostics in postopek ponovimo.

Med odklepanjem bralnika Kindle nas o uspešnosti postopka obvesti napis Kindle Jailbreak.

Med izvajanjem posodobitve se lahko pojavi tudi precej nenavaden in za marsikoga zastrašujoč trenutek. Ko se postopek zaključi, naprava namreč javi napako, pri čemer se v spodnjem levem kotu zaslona izpiše drobna koda napake U006. Čeprav bi to pri večini posodobitev sodobne programske opreme pomenilo resno težavo, nas uradna navodila za odklepanje mirijo, da je takšen izid v tem specifičnem primeru popolnoma normalen, načrtovan in povsem neškodljiv. Gre za del procesa, ki ga je treba preprosto sprejeti z zaupanjem, saj sistem kljub prijavljeni napaki uspešno spremeni varnostne nastavitve, ki omogočajo nadaljnje korake. Brez tega začetnega preboja varnostne pregrade namreč ne bi bilo mogoče nadaljevati nameščanja kakršnihkoli zunanjih programskih paketov, ki ni podpisal proizvajalec.

Ko je začetna ovira premagana, sledi naslednja stopnja, ki vključuje namestitev posebnega paketa razvijalskih certifikatov, znanega pod kratico MKK (MobileRead Kindle Kit). Paket omogoča napravi prepoznavanje in zagon tujih aplikacij. Postopek znova zahteva prenos stisnjene datoteke s specializirane spletne strani, njeno razširitev ter iskanje ustrezne binarne datoteke z oznako za naš model. Na primer, prenesemo datoteko kindle-mkk-20141129-r18833.tar.xz, jo razširimo, nato poiščemo Update_mkk-20141129-k4-ALL_install.bin in jo prekopiramo v korenski imenik s PC-jem povezanega kindla. Napravo varno odklopimo in v meniju izberemo Settings, nato po ponovnem pritisku istega gumba na napravi še Update Your Kindle. Včasih je potrebnih nekaj poskusov ali celo ponovni zagon naprave, da se možnost za posodobitev v meniju sploh aktivira, vendar nam po uspešno opravljenem postopku bralnik sporoči, da je bila posodobitev zaključena, kar pomeni, da so vrata za namestitev upravljalnikov aplikacij na stežaj odprta. V našem primeru smo izbrali datoteko s pretečenimi ključi. Na srečo nam je kratko iskanje po spletu našlo nadgradnjo Update_mkk-20250419-k4-ALL_keystore-install.bin, ki smo jo po enakem postopku z Update Your Kindle uspešno prenesli na Amazonovo napravo četrte generacije.

Za zagon zunanjih aplikacij na odklenjenih bralnikih sta na voljo predvsem dva zaganjalnika. Prvi je Launchpad, ki je starejši in temelji na vnosu zaporedij tipk na fizični tipkovnici čitalnika za zagon posameznih programov. Drugi je KUAL, kratica za Kindle Unified Application Launcher, ki ponuja sodobnejši grafični uporabniški vmesnik za upravljanje aplikacij. Čeprav grafični zaganjalnik deluje tudi na starejših modelih, je njegova začetna nastavitev lahko precej zapletena, zato je smiselno najprej uporabiti enostavnejši Launchpad, da se potrdi uspešnost samega odklepanja sistema. Namestitev poteka po znanem vzorcu: preneseno datoteko bin prekopiramo na napravo in jo zaženemo prek menija za posodobitev. Launchpad vsebuje vrsto vnaprej določenih ukazov, ki jih je mogoče pregledati v nastavitveni datoteki v imeniku naprave, kjer je ukaz za takojšen preklop v način ohranjevalnika zaslona določen s hitrim zaporednim pritiskom tipk.

KUAL ali »Kindle Unified Application Launcher« je grafični zaganjalnik za zagon novo nameščenih programov na odklenjenem bralniku Kindle.

Preizkus delovanja tega sistema je zelo preprost. Ko napravo odklopimo z računalnika, lahko na tipkovnici bralnika dvakrat hitro pritisnemo tipko za velike črke, nato pa takoj še tipko za ohranjevalnik zaslona. Če se v spodnjem levem kotu izpiše majhno obvestilo o uspehu in naprava nemudoma preide v način spanja ter prikaže eno izmed svojih klasičnih grafik, je to trden dokaz, da vse deluje, kot mora. To pomeni, da je glavno odklepanje uspelo in da je naprava sposobna poganjati programsko opremo, ki je Amazon prvotno ni predvidel. Moč tega orodja je predvsem v tem, da naprednim uporabnikom omogoča definiranje lastnih bližnjic, ki zaganjajo poljubne skripte znotraj operacijskega sistema naprave, kar odpira številne možnosti za prilagajanje. Podrobnejša navodila so zapisana v dokumentaciji v korenskem imeniku.

Po uspešnem testu z enostavnejšim zaganjalnikom je čas za namestitev polnega grafičnega zaganjalnika KUAL, ki je dostopen na straneh z razvojnimi različicami programov. Postopek namestitve tega zaganjalnika se nekoliko razlikuje od prejšnjih korakov, saj navodila predvidevajo različne pristope glede na generacijo naprave. Pri starejših modelih z velikim zaslonom je treba čitalnik znova povezati v načinu zunanjega pogona in namestitveno datoteko s specifično knjižno končnico prekopirati neposredno v mapo z dokumenti čitalnika. Datoteko KUAL-v2.7.37-gfcb45b5-20250419.tar.xz prenesemo s spleta, jo razširimo in KUAL-KDK-1.0.azw2 prekopiramo v imenik Documents na kindlu. Zaradi tega se zaganjalnik na domačem zaslonu naprave pojavi kot navadna knjiga, ki jo preprosto odpremo s klikom, s čimer zaženemo grafični vmesnik. Na tej točki se lahko pojavi nepredviden zaplet, ko naprava ob poskusu odpiranja javi napako, povezano z registracijo ali s sistemskim časom. Da bi odpravili to težavo, je treba poiskati specifičen programski popravek za čas in datum, ki so ga razvili člani skupnosti na forumih. Ta popravek je na voljo kot posodobitvena datoteka, ki jo je treba znova razširiti, prekopirati v korensko mapo naprave ter zagnati prek sistemskega menija za posodobitve. Različni modeli se lahko soočajo z različnimi, a v osnovi podobnimi programskimi težavami, zato v primeru neuspeha pomaga preprosto kopiranje besedila napake v spletni iskalnik skupaj z imenom zaganjalnika, kar nas hitro pripelje do ustreznih rešitev, ki so jih odkrili drugi navdušenci. Ko je ta popravek uspešno nameščen, se ob kliku na zaganjalnik odpre čist vmesnik, ki sprva prikazuje le osnovne možnosti, po namestitvi zunanjega bralnika pa postane pravo središče za dostop do vseh novih funkcij naprave.

KOReader je zmogljiv in vsestranski e-bralnik, ki ga na odklenjenem kindlu preprosto moramo imeti.

Zadnji in najpomembnejši korak pri ustvarjanju odprtokodnega bralnika je namestitev programa KOReader. Gre za izjemno prilagodljiv, zmogljiv in vsestranski e-bralnik, ki podpira zelo širok nabor formatov datotek, vključno z e-knjigami v formatu EPUB, dokumenti PDF, DjVu, besedilnimi datotekami in s slikovnim gradivom. Ker obstaja več različic tega programa, prilagojenih posameznim generacijam strojne opreme, je ključno preveriti dokumentacijo in prenesti pravo različico; za starejše naprave je ta označena kot arhivska različica. Namestitev vključuje razširitev prenesenega arhiva (v tem primeru KOReader-Kindle.zip) in kopiranje celotne mape programa na korensko raven bralnika, pri čemer se vsebine pripadajočih map za zaganjalnike prekopirajo v že obstoječe mape na napravi. Po končanem kopiranju preprosto zaženemo grafični zaganjalnik, počakamo trenutek in odpremo novi bralnik.

Uporabniški vmesnik novega bralnika zahteva nekaj minut privajanja, saj je navigacija na starejših procesorjih in zaslonih s starejšo tehnologijo e-črnila precej počasna. Kljub temu je obračanje strani med branjem presenetljivo tekoče in hitro, kar pomeni, da je končna izkušnja branja knjig pravzaprav enako prijetna in kakovostna kot takrat, ko je naprava še lahko nemoteno prenašala knjige neposredno iz Amazonove trgovine. Začetni dvomi ali negodovanje uporabnikov zaradi kompleksnosti novega vmesnika hitro izzvenijo, ko se knjiga enkrat odpre na velikem zaslonu, saj kakovost prikaza besedila in udobje, ki ga ponuja velik format, odtehtata ves vložen trud. Naprava, ki je bila obsojena na pozabo, s tem ponovno postane nepogrešljiv pripomoček za vse strastne bralce. Namesto elektronskega odpadka imamo zdaj v rokah zmogljivo, odprtokodno orodje, ki ponuja popolno svobodo branja in uživanja v literaturi.