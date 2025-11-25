Sreča v nesreči

Navmii AI Dashcam je aplikacija, ki pametni telefon spremeni v napredno avtomobilsko kamero. Z vgrajeno umetno inteligenco spremlja dogajanje na cesti, opozarja na morebitne nevarnosti ter beleži podatke o hitrosti in omejitvah. Stare posnetke sproti prepisuje, zato ne zapolni pomnilnika. Deluje brez nadležnih oglasov.

Promet na slovenskih cestah je vsak dan bolj kaotičen. Električni skiroji, mopedi, hitri kolesarji, neprevidni pešci in objestni vozniki predstavljajo nevarnosti, ki prežijo na nas. V primeru nesreče nas lahko krivde razbremeni priča v obliki kamere, ki vožnjo snema skozi vetrobransko steklo. Nakup kakovostne avtomobilske kamere je koristen, a pogosto tudi drag. Na pomoč nam priskoči pametni telefon z operacijskim sistemom Android in ustrezno programsko opremo.

Z oglasi je opremljena avtomobilska kamera razvijalca IPCamSoft, ki z zaznavanjem trkov omogoča brezskrbno vožnjo, saj je vedno z nami tiha priča. Smart Dash Cam podpira ročni in samodejni način snemanja, kar pomeni, da je vedno pripravljena ujeti posebne trenutke na cesti. Je preprosta in učinkovita rešitev za voznike, ki želimo dokumentirati vsakodnevno vožnjo ter poskrbeti za dodatno plast varnosti in dokazov v nepredvidljivih situacijah.

Droid Dashcam podpira širokokotno snemanje in vse ključne funkcije podobnih programskih pripomočkov, kot so krožno snemanje, samodejni zagon ob priklopu na polnilnik ter uporaba tipala, ki ob nenadnem sunku ali trku samodejno posname dogajanje in zaklene posnetek. Uporabniški vmesnik je pregleden in preprost. Brezplačna različica vsebuje nekaj oglasov, ki niso pretirano moteči, z enkratnim simboličnim plačilom pa jih lahko popolnoma odstranimo.

Aplikacija Drive Recorder ponuja presenetljivo širok nabor uporabnih funkcij, kljub temu pa ostaja preprosta za uporabo. Snema lahko v ozadju, se po želji samodejno zažene in začne snemati takoj ob odprtju aplikacije. Podpira več ločljivosti in velikosti videodatotek, omogoča deljenje posnetkov v oblak ter beleži vozno pot. Poleg tega nas lahko usmeri do zadnje lokacije, ki se pojavi na posnetku. Vgrajen ima tudi urejevalnik videoposnetkov.

Za konec pregleda si oglejmo še program, ki ponuja več kot le osnovne funkcije. Driver omogoča hkratno snemanje s sprednje in z zadnje kamere telefona, beleži dogajanje tudi, ko je telefon v žepu, ter ocenjuje vožnjo. Aplikacija omogoča samodejno shranjevanje posnetkov v oblak, kar je lahko ključnega pomena v primeru nesreče, izgube ali poškodbe telefona, saj tako posnetkov ne izgubimo. Nekatere naprednejše funkcije in daljše shranjevanje v oblaku zahtevajo naročnino.