Sreča v kartah

Na trgu igralnih konzol so trije veliki igralci: Sony, Microsoft in Nintendo. Medtem ko se prva nenehno dajeta, kdo bo svetu ponudil močnejšo napravo, Japonci raje razmišljajo o novih načinih zabave ter rabe. Z nekaj zares izvirnimi prijemi in igrami, ki jih ni nikjer drugje, še vedno držijo korak z močnejšima tekmecema. Razlog za to trdoživost tiči v njihovih koreninah.

Ustanovitelj enega najbolj prepoznavnih podjetij v zabavni industriji je bil Fusajiro Jamauči. Zgodba o Fusajiru in Nintendu se začne konec 19. stoletja v Kjotu, na Japonskem, kjer se je 22. novembra 1859 rodil družini, ki se je ukvarjala s tradicionalno japonsko obrtjo. Fusajiro Jamauči je bil umetnik in podjetnik, ki je 30 let po rojstvu ustanovil majhno podjetje za proizvodnjo kompletov kart Hanafuda. To je bilo v času, ko so bile igre s kartami na Japonskem prepovedane že več kot 250 let zaradi boja proti nezakonitim igram na srečo. Igra Hanafuda je uporabljala ilustracije namesto številk za igranje in s tem obšla pravne prepovedi iger s kartami.

