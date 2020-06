Spotify za napredne poslušalce

V mnogih člankih, kjer primerjajo glasbene pretočne servise, ugotavljajo, da občutnih razlik v velikosti glasbenega kataloga ali kakovosti glasbe med njimi ni. Ko pa pride do programskih vmesnikov in orodij, ki so jih ob pomoči teh zgradili uporabniki, je daleč pred vsemi Spotify.

Storitev Spotify že sama po sebi nudi odlično uporabniško izkušnjo, saj nas razvaja z naprednimi zmožnostmi, kot so oddaljeno predvajanje, uporaba povezanih naprav kot daljinskih upravljalnikov za predvajalnik in vgrajena povezava z last.fm, ki shranjuje zgodovino poslušanja in omogoča njeno analizo. Ne pozabimo na pametne sezname, kot sta Discovery Weekly in Release Radar, ki jih tedensko ustvarijo za vsakega uporabnika. Pred časom so zelo agresivno zakorakali tudi na področje poddaj. Spotify je zaradi enostavnega vgrajevanja v spletne strani prva izbira (no, če zanemarimo Youtube), ko želijo blogerji in uredniki spletnih portalov v spletno stran vgraditi seznam predvajanja ali glasbeni album.

Zakup člankov