Športna alternativa

Garmin smo domači uporabniki nekoč poznali po GPS-navigatorjih, danes pa je pomemben igralec na področju športnih pametnih ur.

Preizkusili smo dve Garminovi pametni uri, zmogljivejši model Epix 2 in nekoliko cenejši Venu 2 Plus. Prva ura meri na najzahtevnejše športnike in avanturiste, druga pa ponudi še nekaj več zmogljivosti, ki jih najdemo v klasičnih pametnih urah. Med drugim ima vgrajen tudi mikrofon in lahko z njo opravljamo klice.

V primerjavi s klasičnimi pametnimi urami (Applovimi, Samsungovimi, Huaweijevimi) so Garminove očitneje prilagojene športni rabi. Ena večjih prednosti je zato zelo dobra vzdržljivost baterij. Ure so namreč strojno manj zmogljive, saj zmorejo manj pametnih dodatkov, predvsem na njih ne bomo nameščali aplikacij, kot to počnemo pri Applu ali Googlovem WearOS.

Epix 2 z uporabo battery saver zmore celo tri tedne uporabe.

Garmin sicer ponuja lastno trgovino z aplikacijami, ki jo namestimo kot aplikacijo na telefon in deluje na iOS in Androidu, a je namenjena predvsem prenosu novih obrazov za uro. Z urami Garmin lahko povežemo tudi nekaj aplikacij (Spotify, Deezer), a so na tem področju bolj omejene. Pohvalimo pa lahko Garmin Pay, sistem, s katerim lahko tudi v Sloveniji plačujemo na brezstičnih plačilnih mestih. Za nas sta med podprtimi storitvami najbolj relevantna mBills in Revolut. Tek brez denarnice ali kreditne kartice za pivo po teku je z Garmini torej mogoč.

Zmogljivejša ura Epix je že na prvi pogled občutno trpežnejša, kot smo vajeni pri pametnih urah. Ohišje je iz nerjavečega jekla, na preizkušeni uri je bil gumijasti pašček. Ura je razmeroma velika (47 mm), kljub temu pa še vedno dovolj lahka in udobna (skupaj s paščkom tehta 76 g, na voljo je tudi z ohišjem iz titana, ki je še šest gramov lažje). Ohišje Venu 2 Plus je bliže drugim pametnim uram, kar se tiče kakovosti in trpežnosti, pa tudi po teži. Ura je na voljo v velikostih 40, 43 ali 45 mm, teža največje je 51 g.

Obe ponujata res ogromen nabor športnih vadb in aktivnosti. Najdemo tudi zelo specifične športe, denimo kajakaštvo in SUP, plezanje je razdeljeno na plezanje, balvaniranje in dvoransko plezanje, za tek smo našteli sedem različnih programov, za kolesarstvo pa kar devet (med drugimi sta samostojna programa za eBike in eMTB, torej električno gorsko kolo). Obe uri imata sprejemnik GPS (tudi s podporo za GLONASS in Galileo), torej lahko z njima samostojno, brez telefona, beležimo pot ali uporabljamo navigacijo. Ponujata tudi elektronski kompas ter barometrični višinomer, vgrajeni so beleženje srčnega utripa, hitrost dihanja, merjenje kakovosti spanja, tudi temperature kože in raven kisika v krvi (SpO2).

Upravljanje teh ur je po našem mnenju manj intuitivno kot pri drugih pametnih urah – to velja zlasti za model Epix, ki ima res veliko izbir. Seveda ima zaslon, občutljiv na dotik, a je ob tem okoli njega še pet izbirnih tipk, v nekaterih programih pa se občutljivost zaslona izključi, torej uro krmilimo le s tipkami.

Obe uri imata zaslona AMOLED – to je posebej poudarjeno pri modelu Epix 2, saj gre za eno prvih res zmogljivih športnih ur s to tehnologijo. Pri teh je to namreč še vedno redkost, saj so zasloni ponavadi nekoliko manj svetli od zaslonov LCD, veliko teh ur (sploh cenejših) pa še uporablja starejše, črno-bele zaslone LCD. Obe uri imata dober, dovolj svetel zaslon z odličnimi barvami, Epix pa ponudi tudi možnost neprestane vključenosti. Pri tem se ob neaktivnosti sicer pokaže manj podatkov, seveda odvisno od nastavitev, zaradi varčevanja z energijo pa bo zaslon večinoma prikazoval le uro, brez ostalih podatkov.

Ko smo že pri varčevanju z energijo: to je področje, kjer imajo Garminove ure resno prednost pred drugimi pametnimi urami. Seveda so odstopanja glede na tip rabe (kako pogosto uporabljamo GPS in kolikokrat program vadbe, ali imamo zaslon neprestano vključen itd.), a pri Epixu 2 lahko z uporabo načina battery saver pridemo celo do treh tednov uporabe. Pri navadni rabi in z zaslonom, ki se lahko povsem ugasne, pa smo dosegli nekje do dobrih deset dni uporabe, pri modelu Venu 2 Plus pa kak dan ali dva manj.

Športne ure se najbolje obnesejo pri nabiranju podatkov, ki jih kasneje pregledamo in obdelamo na pametnem telefonu.

Če sodimo med uporabnike, ki bi si omislili pametno uro predvsem v imenu športa ali pa nas zanimajo le zdravstveni podatki (utrip, število prehojenih ali prevoženih kilometrov itd.), bodo Garminove ure bolj smotrn nakup od klasičnih »pametnih« izdelkov. Izgubimo sicer možnosti dodatnih zmogljivejših aplikacij, zato pa dobimo bistveno boljšo vzdržljivost baterije ter trpežnejšo in preprostejšo zasnovo.

Seveda je cenovni razpon Garminovih zelo velik – ponujajo tako vstopne »pametne zapestnice« kot tudi ure, kakršna je tokrat preizkušena Epix 2.

Garmin Epix 2

športna pametna ura

Posodil: www.garmin.si

Cena: 900 EUR

Za: Kakovost in trpežnost ohišja, vzdržljivost baterije, število športov in izbir.

Proti: Cena.

Garmin Venu 2 Plus

športna pametna ura

Posodil: www.garmin.si

Cena: 450 EUR

Za: Teža, vzdržljivost baterije, število športov in izbir, možnost telefoniranja.

Proti: Cena.