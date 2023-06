Šport + tehnologija

Električna kolesa, pametne ure in športne aplikacije so postali nepogrešljivi pripomočki sodobnega športnika. Omogočajo boljše nadzorovanje in pomoč za izboljšanje športnih rezultatov, obenem pa tudi celovit pregled nad dosežki. Tehnološke inovacije so torej odprle vrata v svet učinkovitega športa, ki spodbuja aktivni življenjski slog in doseganje najboljših osebnih rezultatov.

Šport je že od nekdaj odsev človekovega nenehnega prizadevanja za fizično in mentalno blaginjo. Za mnoge predstavlja najpomembnejšo postransko zadevo v vsakdanjem življenju, zelo pogosto tudi kompenzacijo za sodobne poklice in obveznosti, ki nas postavljajo v vse bolj pasivno vlogo.

