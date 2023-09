Spomin je človekov najzvestejši prijatelj

Ko se število informacij, zahtev, naročil, nalog v vsakdanjem življenju začne hitro kopičiti, zlahka začenjamo pozabljati. Pozabljamo podrobnosti s sestankov, naloge, nenazadnje morda celo izdelke, ki jih moramo prinesti iz trgovine. Elektronske beležnice in programi za upravljanje nalog so lahko zato neprecenljivi pripomočki, če le premoremo dovolj volje in discipline, da jih dosledno uporabljamo.

Ljudska modrost pravi, da si pametni zapisujejo. To je vsem znana dobra praksa, pri kateri je priporočeno, da že med dogajanjem, denimo poslovnim sestankom ali predavanjem, zapišemo pomembna dejstva, ki nam bodo kasneje prišla prav. Brez tega smo najbrž kmalu obsojeni, da se podrobnosti ne bomo spomnili več.

Zakup člankov