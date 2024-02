Spet deluje!

Četrtega avgusta lani je bil velik del Slovenje poplavljen. Uničeni so bili ceste, mostovi, hiše, stanovanja in podjetja, z njimi pa tudi veliko računalnikov, pametnih telefonov in drugih vrednejših elektronskih narav. Se jih izplača popraviti ali jih je bolje zavreči? Lahko koristno uporabimo tudi dele naprav, ki jih ni vredno popraviti?

Ko je začela voda zalivati stanovanjske hiše in podjetja, so prve doživele šok električne omarice, v katerih so začele zaradi kratkih stikov, predvsem v poplavljenih vtičnicah, izpadati varovalke. Pred električnim šokom in popolnim uničenjem so obvarovale tako nas kot električne naprave v poplavljenih prostorih. K sreči, saj je ravno zato mnoge izmed njih še mogoče popraviti in usposobiti za normalno delovanje.

