Sonyevi brezžični čepki

Brezžične slušalke so se že usidrale v zavest uporabnikov, v zadnjih letih pa je na voljo vse več povsem samostojnih, kjer sta tudi slušalki med seboj ločeni, brez vmesne žice.

Različni proizvajalci različno poimenujejo tovrstne slušale, najpogosteje se pojavlja izraz true wireless, torej resnično brezžične. Veliko je slušalk, ki se z napravo sicer res povežejo brezžično, a ostaja žica, ki povezuje obe slušalki in pri nošenju visi za vratom. Tokrat smo preizkusili Sonyjeve slušalke WF-1000XM4, model, ki meri na najvišji vrh tega segmenta.

Sonyjeva aplikacija omogoča podrobno nastavljanje delovanja slušalk.

Povod takim slušalkam je sicer dal Apple, ki je pred petimi leti prvič pokazal čepke, ki se nosijo v ušesih, imenovane AirPods. A od takrat je podobnih slušalk na trgu res ogromno – Apple je sicer že pri tretji generaciji, vzporedno prodajajo tudi t. i. Airpods Pro. A na področju slušalk je Sony že tradicionalno izredno močno ime, zato smo preizkušenim WF-1000XM4 ob bok postavili še Sonyjeve WH-1000XM4. Te smo sicer že preizkusili pred časom, gre pa za najboljše slušalke za odpravljanje šumov.

Nove WF-1000XM4 dobimo v majhnem črnem etuiju, na voljo so tudi v srebrno beli barvi. Etui ponudi USB-C za napajanje, novost (vsaj v primerjavi s predhodnikom, torej z modelom WF-1000XM3) pa je tudi možnost brezžičnega napajanja (prek standarda Qi). Slušalki se seveda napajata, ko ju vstavimo v etui. Sami imata za okoli osem ur baterije, ohišje pa ponudi še okoli 16 ur aktivnega poslušanja. To je odličen dosežek – Applove AirPods Pro dosežejo pet ur, pri Sonyju pa se zmogljivost podaljša na 12 ur, če izključimo aktivno odpravljanje šumov.

Slušalke so po novem nekoliko bolj okrogle in stojijo bolj v samem ušesu. Izdelava je odlična, slušalki sta tudi odporni na tekočine, torej če nas ujame dež ali se med športno vadbo nekoliko bolj spotimo.

Pozitivno nas je presenetila zatesnjenost, ko smo jih imeli v ušesih. Okoli dela, ki sedi v ušesnem kanalu, je po novem poliuretanska pena. To nekoliko stisnemo, preden jo vstavimo v uho, tam pa se znova razširi in presenetljivo dobro zatesni. V kompletu so tri velikosti penastih čepkov, po besedah proizvajalca naj bi zdržali več let. Ob tem ne gre pozabiti, da lahko nekatere uporabnike taka zatesnjenost tudi zmoti.

Kakovost zvoka je pri teh slušalkah naravnost vrhunska.

Zunanja stran slušalk je občutljiva na dotik, delovanje pa lahko prilagodimo prek Sonyjeve aplikacije za pametne telefone. Aplikacija sicer omogoča še mnogo več, tako prilagoditev zvoka (torej spreminjanje krivulje odziva, da poudarimo določene frekvence) kot preverjanje, ali slušalke dobro tesnijo, omogoča pa tudi nastavljanje vseh ostalih funkcij. Omeniti velja Quick Attention, kjer se slušalke samodejno utišajo, če dojamejo, da smo začeli govoriti (torej jih ni treba odstraniti za kak hiter pogovor). Nam se je sicer zdelo, da je odzivni čas tega nekoliko predolg (okoli ene sekunde) in smo funkcijo raje izklopili, namesto tega pa nastavili, da se slušalke utišajo, ko jih odstranimo iz ušesa. V primerjavi z modelom WH-1000XM4 pa smo pogrešali tudi možnost, da se slušalke lahko povežejo z dvema napravama.

Kakovost zvoka je pri teh slušalkah naravnost vrhunska. Sicer se težko primerja s pravimi slušalkami, ki pridejo čez ušesa (denimo prej omenjene Sonyjeve WH-1000XM4), a nas je vseeno presenetilo, kako dober zvok lahko dobimo iz tako majhnih slušalk. K temu seveda prispeva dobra zatesnjenost, najbolj nas je presenetila kakovost basov oziroma globokih tonov.

Podobno presenetljiva je tudi kakovost aktivnega odpravljanja šumov. Spet se slušalke ne morejo kosati s tistimi, ki pridejo čez ušesa. Čez palec bi ocenili, da je zmogljivost odpravljanja šumov nekje 70 odstotkov tiste, ki jo ponudijo WH-1000XM4. Te sicer veljajo za zlati standard na tem področju. Dobro je predvsem odpravljanje šumov višjih in srednjih frekvenc, denimo človeškega govorjenja, nekoliko slabše pa odpravljanje globokih šumov, denimo v letalu. Zelo uspešno je tudi odpravljanje šumov pri vgrajenem mikrofonu, torej nas sogovorniki pri klicih lažje slišijo.

Nove Sonyjeve WF-1000XM4 so odlične »prave brezžične« slušalke, katerih največja slabost je razmeroma visoka cena. Kakovost zvoka in aktivno odpravljanje šumov sta res presenetljivo dobra, seveda pa ne more povsem doseči tiste, ki jo poznamo iz slušalk, ki pokrijejo ušesa.

Sony WF-1000XM4

Kaj: brezžične slušalke za uporabo v ušesih

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 280 EUR

Za: Odlično aktivno odpravljanje šumov, kakovost zvoka, kakovost izdelave, vzdržljivost akumulatorja.

Proti: Cena.