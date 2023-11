Sony Xperia 5 V

Začnimo s kompromisi, ki so jih s tem telefonom sklenili pri Sonyju, saj bomo kasneje lahko bolj malo grajali. Zaslon ima »le« polno ločljivost (FullHD), vendar pomaga dejstvo, da gre za nekoliko manjši telefon. 6,1 palca diagonale namreč pomeni, da je zaslon vseeno videti zelo oster. Sliko zna risati s 120 Hz, a nima tehnologije LTPO, ki bi omogočala dinamično prilagajanje osveževanja. Kompromis se nadaljuje še s fotoaparatom, ki mu v primerjavi z lanskim modelom Xperie manjka zum leča. Njeno odsotnost Sony opravičuje z dejstvom, da je novo primarno tipalo dovolj dobro, da lahko 2× zum »uredi« tudi brez izgube podrobnosti. Dejansko mu to uspeva. Resnični razlog za en objektiv manj je sicer bolj verjetno dejstvo, da zato dražji model Xperia 1 deluje kot »boljši« in lažje upraviči višjo ceno.

Sonyjevi telefoni imajo sloves, da so namenjeni »profesionalcem«, saj so na njih nameščene aplikacije za zajem slike, videa in avdia, ki niso najbolj prijazne manj veščim uporabnikom. Vendarle je njihova privzeta aplikacija za zajem slik vedno bolj prijazna (tudi navadnim smrtnikom) in skoraj že na ravni konkurence. To je dobra novica, saj so slike zajete s tem telefonom zelo dobre. 48-megapikno glavno tipalo pike združuje in privzeto izdeluje slike ločljivosti 12 MP, ki so v vrhu letošnje ponudbe. Zelo dobro se obnese tudi 12 MP ultraširoka leča. In, da, večjega zooma dejansko nismo preveč pogrešali. Še vedno pa je zelo dobrodošel namenski gumb za zajem slik. Ta je dvostopenjski – v prvem koraku sliko izostri, v drugem pa zajame.

