Sony Xperia 10 V

Izdelati dober telefon za okoli 500 EUR je umetnost iskanja pravih komponent in nižanja cene. Zadnje je moč doseči na več načinov, a najmanj zaželeno je vgrajevanje starejših komponent. To seveda počnejo vsi proizvajalci, a pri tem početju obstaja zelo tanka meja, in ko jo prestopijo, lahko to zanimivost telefona enostavno potopi.

In ravno to se je zgodilo Xperii 10 V, ki je sicer zelo soliden telefon, a z eno pomanjkljivostjo – ima dve leti star procesor. Snapdragon 695 je sicer soliden procesor, ki ima šest varčnih jeder in le dve »hitrejši«, a je resnično škoda, da se Sony ni odločil za sodobnejšo različico.

