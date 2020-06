Sony RX100 Mark VII

Pred kratkim smo preizkusili Sonyjev RX100 Mark 6, zdaj pa smo v laboratorij dobili njegovega naslednika, model RX100 Mark 7. Gre za tako rekoč žepno izvedenko višjega zmogljivostnega in cenovnega razreda, aparat, ki se po zmogljivostih in funkcijah primerja tudi z brezzrcalnimi aparati in modeli DSLR – seveda z manjšim tipalom, a z bogatim naborom funkcij.

Na prvi pogled je razlik v primerjavi s predhodnikom izredno malo. Pri tem velja poudariti, da so na prodaj praktično vsi modeli te družine, seveda z nižjimi cenami, sorazmernimi njihovi starosti. Glavna novost tega konkretnega modela je novo tipalo ob kupu drugih, manjših izboljšav, predvsem pri zajemu videa.

