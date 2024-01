Sonoma za vse sorte jabolk

Vsako leto Apple predstavi večjo nadgradnjo operacijskega sistema macOS, ki običajno prinese večje novosti in izboljšave, a hkrati za sabo pusti starejše modele računalnikov Mac. Nič drugače ni s posodobitvijo Sonoma, ki povsem spodobne stroje z logotipom ugriznjenega jabolka pošilja v predčasen pokoj. Na srečo obstaja bližnjica, s katero maca v zrelih letih pripravimo do sodelovanja z najnovejšim operacijskim sistemom iz Cupertina.

Operacijski sistem Sonoma uradno zahteva, da si lastimo računalnike iMac 2019, Mac Pro 2019, iMac Pro 2017, Mac Studio 2022, Macbook Air 2018, Mac mini 2018 in Macbook Pro 2018 ali novejše, drugače odpove poslušnost. Preostane nam, da še naprej uporabljamo računalnik s starim operacijskim sistemom ali si omislimo novega. Obstaja še tretja pot, ki sliši na ime OpenCore Legacy Patcher. To je napreden zagonski nalagalnik, ki med zagonom vstavi podatke v pomnilnik namesto na disk in jih popravi. S tem doseže skoraj naravno izkušnjo novega operacijskega sistema na številnih nepodprtih macih.

