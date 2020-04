Šolanje od doma: Dragi študent

Medtem ko ostali kolegi pišejo o izkušnjah šolanja od doma na strani prejemnikov storitev, bodi tole pogled z druge strani. Še zdaleč ni enakovreden, saj so moji »šolarji« že odrasli ljudje, ki iz meni nepojasnjenih razlogov raje delajo doktorat, namesto da bi služili mastne denarje v industriji. Hkrati jih ni 30 na paralelko, temveč precej, precej manj. A vseeno, mentorstvo doktorandov od doma ni enako kot v živo.

Drugače je tudi zato, ker moja naloga ni (zgolj) predajati znanja, temveč (predvsem) reševanje novih problemov, ki jih pri raziskovalnem delu nenehno srečujejo. Od tehničnih »zakaj tole ne skonvergira« do konceptualnih »kako bomo izračunali površinsko energijo nesimetričnega izseka«. Ker moji študentje delajo teorijo in računalniške simulacije, se delo pač ni ustavilo samo zato, ker so doma. Kaj je torej drugače?

Zakup člankov