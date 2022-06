Šola od doma: Tudi učenje na daljavo je lahko učinkovito

Brez spletnih učilnic bi bil pouk na daljavo skoraj gotovo obsojen na neuspeh. Kako delujejo in kako se v njih prepletajo različne tehnologije? Katere smo uporabljali v Sloveniji?

Ko so otroci dobili navodila za pouk na daljavo, smo se s spletnimi učilnicami, hočeš nočeš, srečali tudi starši, ki smo postali skrbniki domače strojne opreme in mentorji, kadar se je kaj zalomilo. Čeprav smo v zadnjem valu epidemije covida 19 pogosto dobili vtis, da je e-učilnica skoraj enako kot videokonferenčna povezava, so pri pouku na daljavo ključne tudi ostale funkcionalnosti, kot so možnost posredovanja pisnega in slikovnega gradiva, možnost klepeta z učiteljem in med sošolci, objave urnikov, e-poštni predal itn.

Zakup člankov