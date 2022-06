Šola od doma: Nesluteno razkošje ali huje kot v nočni mori?

Ko smo nekoči drgnil šolske klopi, so se zdele zamisli o pouku na daljavo kot znanstvena fantastika. Da vsaj en dan ne bi bilo treba v šolo in da bi vsaj en dan starši lahko delali od doma, je bilo nemogoče.

Večina takratnih analognih modemov je dosegala hitrosti okoli 2.400 bitov na sekundo (danes operaterji uvajajo optiko hitrosti 2.000.000.000 bitov na sekundo!), kar je bilo veliko premalo za prenos žive slike in zvoka na daljavo. Pravi razmah hitrih podatkovnih povezav je v novem tisočletju prinesla šele televizija prek IP, ki je do danes že skoraj izpodrinila klasično analogno kabelsko televizijo. Čeprav smo lahko pri operaterjih naročili le televizijo ali le internet, je večina že takrat izbrala oboje in dobila ustrezne megabite.

Zakup člankov