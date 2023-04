So certifikati znanja v IT-svetu še vedno zelo zaželeni?

Dobro se spomnim časov, ko so bili IT-certifikati nekakšen sveti gral. Internet je bil še precej v povojih in tudi tisti, ki so bili strokovnjaki, so bili bolj v ozadju. Vsake toliko pa je vendar kakšen prišel na plano in takrat smo z občudovanjem gledali kratice, ki so se pojavljale ob njihovih imenih – MCSE, MCSD … Tudi strokovnjaki so se z veseljem kitili s kraticami ali posebnimi značkami, ki so jih prejeli ob opravljenem izpitu. Vse to se je dogajalo konec 90. let …

Zgodba z IT-certificiranjem se je pravzaprav začela mnogo prej (vir: testoutce.com). Leta 1978 je bil predstavljen prvi uradni IT-certifikat CISA (The Certified Information System Auditor), ki ga je izvajala mednarodna strokovna organizacija ISACA. Ta je bila osredotočena na upravljanje informacijske tehnologije in je bila ustanovljena daljnega leta 1969. Kar 200 strokovnjakov si je v prvih treh letih prislužilo certifikat. Za tiste čase impresivna številka. Kasneje so IT-certifikate začele izdajati tudi druge organizacije, kot sta SCO (Santa Cruz Operation) in Novell. Z rastjo večjih IT-podjetij so ta začela izdajati svoje IT-certifikate, prilagojene svojim izdelkom. Vsako boljše IT-podjetje je moralo imeti svoj certifikat in tako so na ta vlak skočila podjetja, kot so IBM, HP, Compaq, Dell, Cisco in seveda Microsoft.

