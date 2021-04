Smrt in ponovno vstajenje računalnika

Mnogi računalniki, ki so se vpisali v zgodovino, so končali klavrno. Del jih je bil recikliran, del pozabljen, del uničen. Vendar pa se nekateri trudijo poiskati te pomembne prežitke in jih ponovno predstaviti javnosti.

Računalnik je sila uporabna reč. Prav res! Vendar pa ima ta uporabnost razmeroma omejen rok trajanja in le malo »mašin« učaka 15 let. Procesorska moč raste, tehnologije se razvijajo, softver gre naprej. Tako se kopičijo računalniški odpadki, saj jih je mogoče reciklirati le majhen del. Ob tem ne gre pozabiti, da med te odpadke ne sodijo le namizne »gajbice« in prenosniki, marveč tudi telefoni, konzole in celo superračunalniki. Večina jih neslavno konča na odpadu, v skladiščih ali pa po kleteh različnih zanesenjakov. S takšnim odnosom pa se pogosto briše tudi zgodovina računalništva ali pa celo kar novejša zgodovina v celoti.

Zakup člankov