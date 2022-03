Slovenski razvijalci računalniških iger - V svetu domače digitalne domišljije

Računalniške igre so v svetovnem merilu industrija, ki na nekaterih mestih že prehiteva velikost in zaslužke hollywoodske filmske industrije. Posamezni paradni konji te industrije za večletna obdobja zaposlujejo večstoglavo množico razvijalcev, animatorjev, piscev in drugega kadra, ki iz računalniških iger dela umetnost in kulturne znamenitosti informacijske družbe. V manjši meri tudi v Sloveniji.

Digitalni ekosistem za razvijanje in distribucijo računalniških iger se razvija. Iz časov nelegalnega piratiziranja in nakupovanja v tujini prek prvih začetkov prodaje naslovov iz sveta igričarske industrije na zgoščenkah in drugih nosilcih smo danes že kar konkretno zakorakali v čase digitalne distribucije prek spletnih tržnic, ki tako razvijalcem iger kot tudi njihovim uporabnikom vsaj načelno omogočajo enostavnejše predstavitve igričarskih naslovov in njihovo hitrejšo »konzumacijo«.

Zakup člankov