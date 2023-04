Slovenščina v digitalnem svetu

Prejšnji mesec se je končal večmilijonski konzorcijski projekt RSDO, ki je slovenskemu jeziku podaril orodja za njegovo polnopravno bivanje v digitalni družbi. Prevajalniki, razpoznavalniki govora, analizatorji in druga orodja namreč ne nastanejo v vakuumu, temveč zahtevajo urejene zbirke podatkov, analizo in obilico dela. Končni rezultat so orodja, ki po eni strani olajšajo življenje posamezniku, po drugi pa dajejo potrebno infrastrukturo za uporabo slovenščine v modernih tehnologijah in aplikacijah.

Daleč so že časi, ko smo v elektronski pošti pisali s ali sh namesto š. Čeprav je Microsoft že leta 1991 v beta različici DOS 5 omogočil izbiro jugoslovanskega znakovnega nabora in kodne tabele CP852, je slovenščina vse do preloma tisočletja ostala izziv. Samo spomnimo se zapletov z različnimi kodnimi tabelami (YUSCII, CP852, CP1250, ISO-8859-2), ki so podpirale slovenske oziroma jugoslovanske znake, a so bile med seboj slabo združljive. Besedila, ki so imela na enem računalniku č, š in ž, so imela drugod krace. Dokončno je težave odpravil šele Unicode, o čemer smo že pisali (Unicode – en standard za en svet, Monitor 04/22).

Zakup člankov