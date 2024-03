Slovenija, zlobna mačeha e-bralnikom

Slovenci radi planinarimo, 'šimfamo', pijemo … beremo pa po zadnjih raziskavah menda niti ne preveč. Čeprav smo si že v prejšnji državi omislili knjižnični sistem, ki je tudi najbolj revnim omogočil dostop do knjig. No, zadnjih deset let imamo celo storitev, s katero si knjigo lahko izposodimo, ne da bi šli od doma. Ampak stvari so, kot si lahko mislite, nekje vmes zavile čisto po slovensko.

Pred dobrimi desetimi leti sem sedel na pijači z direktorjem ene manjših slovenskih založb in kot navdušenec nad svojim prvim e-bralnikom sem ga seveda podrezal z vprašanjem, kdaj bomo lahko na bralnike naložili kaj več od avtorsko brezplačnih Jurčiča in Cankarja. Odgovor je bil nekako takšen: »Ah, ne. Ne boste nam zdaj še knjig kradli, saj že itak komaj preživimo!« Pomešano kakopak tudi z nekaj sočnimi kletvicami.

Zakup člankov