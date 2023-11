Sladka sedemnajsta

Apple je uspešno splavil serijo telefonov iPhone 15. Kot vedno doslej svežo napravo poganja prenovljeni operacijski sistem iOS. Sedemnajsto večjo posodobitev si lahko naložimo lastniki vseh Applovih telefonov od modela XR naprej. Nadgradnja je zajetna in staro napravo spremeni v svež telefon, za katerega nam ni treba plačati niti evra.

Namestitev novega operacijskega sistema iOS 17 ni samodejna, kot je to v navadi z manjšimi posodobitvami, temveč se je treba zanjo odločiti zavestno in v nastavitvah Settings / General / Software Update na dnu zaslona izbrati opozorilo o novem sistemu. Drugi del postopka je znan: namestitev požene Install Now, če je datoteka že na napravi, ali Download and Install, če jo je treba prej še prenesti. Po ponovnem zagonu nas pričaka znana naprava z zvrhano malho programskih presenečenj, ki segajo daleč čez meje svežega ozadja. Tega nastavimo v nastavitvah Settings / Wallpaper / Add New Wallpaper / Featured / Collections, nato raziščemo še druge, večje dobrote, ki nam jih prinaša iOS 17.

Zakup člankov