Skrivnosti spletne videoteke

Korejska televizijska serija »Squid Game« je najnovejši razlog, da tehnično nepodkovani sosed zvečer redno trka na naša vrata. Nadaljevanko gleda na pretočni storitvi Netflix, ki sicer slovi po nadvse prijazni uporabniški izkušnji, a ima vseeno nekaj svojih skrivnosti, s poznavanjem katerih bo življenje z njo še lepše.

Piratstva vajeni Slovenci na morje oziroma kakršenkoli drug dopust še vedno radi tovorimo prenosne diske, polne filmov in nadaljevank. Čeprav z Netflixom ta potreba načelno odpade, je resnica nekje vmes. Zaradi manjše kvote mobilnih podatkov, ki jih imamo na voljo v tujini, je vedno dobro imeti nekaj zabave zraven. Netflix omogoča prenos poljubne količine vsebin na napravo, na kateri je omogočen njihov ogled, če smo se z nje v zadnjih 30 dneh prijavili v pretočno storitev z veljavnim uporabniškim računom. Glede na povezavo, s katero bomo prenašali vsebine iz pretočnega oblaka na napravo, je dobro nastaviti kakovost shranjenih posnetkov, kar v mobilni aplikaciji Netflix storimo z dotikom ikone prijavljenega profila in možnostjo App Settings / Downloads / Video Quality. Na voljo sta standardna in višja kakovost. Ko se odločimo za ustrezno, v aplikaciji poiščemo želeno vsebino, kjer namesto gumba za predvajanje Play uporabimo Download.

Zakup člankov