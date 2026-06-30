Skriti zakladi za drobiž - FPV (First Person View) Dron

Na AliExpressu smo kupili Mini RC dron z vgrajeno kamero (8K HD!), ki prek vgrajenega Wi-Fi predvaja sliko na telefonu, mogoče pa ga je vstaviti v posebna očala za prvoosebno letenje. Cena? V času nakupa je bila nekoliko čez 20 evrov.

Mini letalniki (droni) so že izredno dostopni. Že za približno 15 evrov delujejo presenetljivo dobro za otroško igro, z nekaj truda pa dobimo že take z vgrajeno kamero za prvoosebno letenje.

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Mini letalniki (droni) so že izredno dostopni. Že za približno 15 evrov delujejo presenetljivo dobro za otroško igro, z nekaj truda pa dobimo že take z vgrajeno kamero za prvoosebno letenje.

Na AliExpressu smo kupili Mini RC dron z vgrajeno kamero (8K HD!), ki prek vgrajenega Wi-Fi predvaja sliko na telefonu, mogoče pa ga je vstaviti v posebna očala za prvoosebno letenje. Cena? V času nakupa je bila nekoliko čez 20 evrov.

Prelepo, da bi bilo res? Vsekakor, kot je to običajno.

Na papirju odličen, pa v praksi?

Prodajalec, kot je običajno, zelo podrobno opiše izdelek in našteje nekaj tehničnih značilnosti: FPV, 8K HD, VR-očala. Možnost fotografiranja in snemanja videoposnetkov, ogled slike na daljinskem upravljalniku, povezava z Wi-Fi ter ogled slike prek aplikacije na telefonu.

Ogled komentarjev razkrije še kaj več: 20 minut letenja, odlično deluje na telefonu, zna se izogibati oviram, vgrajena programska oprema za enostavno letenje in še več. Seveda, vsi ti komentarji so izdelek ocenili z oceno 5. Na drugi strani pa imamo komentarje z oceno 1, kjer omenjajo nedelovanje Wi-Fi povezave, zelo kratek čas letenja – pod petimi minutami, zelo omejene krmilne zmožnosti, fiksno kamero, ki med letom naključno spremeni kot gledanja, in še več. Ti zadnji komentarji so več kot očitno pristni. Tisti prvi pa ... Kupljeni?

Kaj nas moti?

Prvi občutek ob odprtju paketa je vsekakor boljši, kot ga dobimo ob uporabi. Izdelava je na prvi pogled dokaj solidna in ne deluje ceneno, čeprav je jasno, da gre za igračo. Pravzaprav je zelo primerljiv z dronom, ki si ga je sin kupil v eni izmed nizkocenovnih trgovin za približno 15 evrov, le da njegov dron nima kamere in se ne zna povezovati s telefonom – pravzaprav zna »samo« leteti.

In kdo bi bil boljši testni pilot kot ravno ta 12-letni sin, ki ga zelo zanimajo vse leteče naprave in za katerega se zdi, da se je z daljincem za drone v rokah že rodil? Prvi polet, brez povezave s telefonom, se je zdel zelo obetaven. Dron se je lepo povezal z daljincem, slika kamere se je prikazala na ekrančku (čeprav slabše kakovosti) in hitro je bil pripravljen na letenje. Samo »gas in gremo!«.

No, že pri tem prvem koraku se je zataknilo. Propelerji so se vrteli vidno prepočasi, da bi lahko vzletel, in tudi nikakor ni hotel. Navodila niso veliko pomagala, dokler nismo našli tipke za vzlet. Torej, pritisniti je treba tipko za vzlet, potem pa se dron dvigne na približno meter višine. Od tam se je zdelo, da lahko prevzamemo upravljanje prek ročic, a nekaj ni bilo čisto v redu. Dron se je sicer premikal v določeni smeri, a zelo malo, zelo počasi in zelo boječe. O kakšnih tipalih za izogibanje oviram ni sledi, raje je programska oprema bolj previdna, kar povzroči zelo počasno premikanje. Varnost, pač.

Komajda je vzletel, že se je spustil na tla in tam obstal, spet v neki nevtralni prestavi, ko se propelerji vrtijo, a premalo, da bi dron vzletel. Lepo, očitno letalni čas ni 20 minut, ampak bolj tri. Mislila sva, da je prišel s prazno baterijo, zato sva jo napolnila in poskusila znova. In rezultat? Popolnoma enak. Manj kot tri minute in ne letenje, ampak bolj nekakšno lebdenje.

Po nekaj poskusih je bil rezultat vedno enak. Poskusili smo še prvoosebno letenje, če že imamo to možnost. Po namestitvi aplikacije na telefon je sprva vse kazalo dobro, vendar se dron nikakor ni hotel povezati prek Wi-Fi povezave, ki je pravzaprav edina mogoča. Po precej raziskovanja, nastavljanja usmerjevalnika in telefona je napočil čas za belo zastavo. Dron se ni hotel povezati. Kljub poskusom z različnimi usmerjevalniki in telefoni je bil rezultat vedno enak – brez povezave. Priložena »očala« VR so bila tako uporabna le za ogled kakšnega 3D-videa na Youtubu, ne pa za upravljanje tega drona.

Pozitivne plati? Vsekakor gre za skorajda neuničljiv dron. Lahek, s prožnim ohišjem ter z dobro zaščitenimi propelerji in ob pomoči bojazljive programske opreme bi ga za poškodbo verjetno moral pohoditi. S samim letenjem je to skorajda nemogoče.

Škatla za neuporabne naprave

Verjetno jo imamo mnogi – škatlo za neuporabne naprave. Res je, da v zadnjih letih le redkokatera naprava pristane v njej, medtem ko so tiste izpred 15 let pogosto hitro končale tam. Tokratni dron je romal neposredno tja. Nad njim ni bil navdušen niti sin, saj se ga ni hotel več niti dotakniti. Ne morem trditi, da dron ne deluje – deluje. No, razen Wi-Fi povezave, za katero sem prepričan, da bi jo morda lahko vzpostavil z naprednejšim poznavanjem Wi-Fi povezovanja. Morda ob prisotnosti kakšne »prave« naprave, ki se zna povezati na točno določen način. Dron tudi leti, čeprav zelo slabo in zelo kratek čas. Ima tudi kamero, ki sliko prenaša na ekranček. Tudi video je dejansko v približni ločljivosti 8K, čeprav kakovost slike tega ne potrjuje. Za tipalo si namreč upam trditi, da ni 8K, video pa je vseeno zapisan v tej ločljivosti. Daljinski upravljalnik ima vgrajeno tudi režo za kartico SD, a žal ne prebere nobene kartice in zato ne zna zapisovati informacij.

Kaj reči ob takšnem dronu? Malo denarja, malo muzike, smo rekli včasih. In tukaj to še kako drži. Če ste pomislili, da bo za kakšnega otroka že v redu, da se bo lahko igral, vas moram razočarati. Tudi otroci se z njim ne bodo dolgo zamotili, bodo pa pridobili kakšno frustracijo več zaradi izredno slabega delovanja.

Mini RC Dron E69 s kamero 8K HD in z Wi-Fi prenosom slike

Cena: 20 EUR

Splošna ocena:

[] Zadetek v polno

[] Meh

[x] Nateg