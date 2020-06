Skriti načini Windows 10

Operacijski sistem Windows 10 v sebi skriva veliko skrivnosti. Mednje štejemo tudi številne načine delovanja, ki so namenjeni ožjemu krogu uporabnikov računalnikov PC. Omogočajo nam, da operacijski sistem prilagodimo svojemu okusu in specifičnim željam.

Način God Mode so v Redmondu skrili že v operacijski sistem Windows 7, zato ne preseneča, da ga najdemo tudi v najnovejših Oknih. Božja moč vse nastavitve in prilagoditve operacijskega sistema združi na enem samem priročnem zaslonu. Omogočimo jo tako, da z desnim klikom na namizje ustvarimo nov imenik Novo / Mapa, ki ga poimenujemo GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Ime zapišemo z vmesno piko, s pomišljaji, z zavitimi oklepaji in brez presledkov. Čeprav so nastavitve v Božjem načinu razvrščene po kategorijah, jih je mogoče ločiti z izdelavo posameznih imenikov. Na podoben način ustvarimo nastavitve privzetih programov, računalnika, omrežja, aplikacij in okenskih funkcij, napajanja, opozoril in varnosti. Imena imenikov za ločevanje naštetih nastavitev so:

