Skrita mobilna jabolka

Novi Applov mobilni operacijski sistem je že nekaj časa med nami, zato vsakodnevno s pridom izkoriščamo njegove izboljšave, obenem pa odkrivamo vrsto stvari, za katere do zdaj nismo vedeli, da jih ima. Napočil je čas za polletno inventuro, ki bo pokazala, kaj v rokavu skrivajo mobilne naprave z logotipom ugriznjenega jabolka.

Skrivnosti pametnega telefona iPhone uporabniki večinoma ne poznamo, kar je logično, saj imamo napravo prvenstveno za glasovno in video komunikacijo. Ker je vsaka dodana zmožnost v operacijskem sistemu iOS dobro premišljena in dodelana, bi bila velika škoda, če potenciala naprave z njim ne bi nikoli izkoristili do maksimuma. Marsikatera funkcionalnost, ki jo bomo razkrili, nam morebiti olajša vsakodnevno uporabo pametnega telefona, razkrije košček magije, ki smo jo vedno pogrešali, ali vzbudi novoodkrito veselje ob uporabi naprave iz Cupertina.

Zakup člankov