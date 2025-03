Skoraj odlične

Med proizvajalci slušalk za v uho sta se že pred časom oblikovala dva tabora – tisti, ki hočejo izdelovati slušalke čim bolj podobne Applovim, in ostali, ki želijo biti drugačni. Huawei sodi med prve. Najnovejše, najzmogljivejše (in najdražje) Huaweijeve vušesne slušalke so s svojimi »palčkami« na pogled dokaj podobne Airpods Pro 2, nekoliko podobna je »jajčasta« škatlica z baterijo, z Applom se podjetje primerja tudi v dokumentaciji, ki jo ob testnem modelu prejmemo novinarji.

FreeBuds Pro 4 sicer lepo delujejo v ekosistemu Apple, Android in Huawei. Zadnjega omenjamo posebej, ker se ameriške sankcije poznajo tudi na področju slušalk – namestitev programske opreme na Nehuawei telefonih poteka prek QR-kod, operacijski sistem pa zna potožiti, da je namestitev »lahko« nevarna. Slušalke v povezavi z nekaterimi telefoni Huawei (najbolje z Mate X6) ponujajo tudi brezizgubni prenos glasbe, na kar z drugimi telefoni Android ne moremo računati.

Kljub temu (preizkušali smo jih s telefonom Google Pixel Pro XL) se slušalke izkažejo kot odlične, v primerjavi s konkurenco (Google, Sony) pa nekoliko cenejše. Ker je v paketu priložena manjša množica nastavkov najrazličnejših velikosti (in dveh tipov – »spominskih« in navadnih), v programski opremi pa je na voljo preizkus tako urejene »tesnilnosti«, lahko računamo na res dobro izolacijo od okolice. Pri tej seveda pomagajo tudi vgrajeni mikrofoni in algoritmi ANC, oboje se še posebej dobro izkaže pri telefoniranju v hrupni okolici/pisarni.

Slušalke seveda podpirajo geste, kjer s tapkanjem po slušalkah glasbo ustavimo, se premaknemo na naslednjo pesem ali morda sprejmemo ali zaključimo telefonski klic. Na voljo je povezava z dvema napravama hkrati, kar pomeni, da lahko hitro preklopimo na zvok telefona ali računalnika. Seveda lahko na tak način tudi vklopimo ali izklopimo odpravo šumov oziroma prek mikrofona vklopimo prepuščanje zvoka iz okolice.

Slušalke res dobro predvajajo tako globoke kot visoke tone, bateriji pa zadostujeta za okoli pet ur predvajanja z vklopljeno odpravo šumov in kako uro več, če tega nimamo. V škatlici, ki ima vgrajeno baterijo, se ponovno napolnijo v dobre pol ure.

Slušalkam je priložena množica nastavkov za prilagajanje ušesu.

Malce zmede povzroča le dejstvo, da obstajajo tudi modeli s petico v imenu (in brez Pro), ki so cenejši in seveda slabši, sicer pa najnovejši Profesionalni štirici težko kaj zamerimo. Če le odmislimo nekoliko nerodno začetno namestitev programske opreme.

Huawei FreeBuds Pro 4

brezžične vušesne slušalke

Kdo: huawei.com

Cena: 200 EUR

Za: Množica nastavkov za prilagajanje ušesu, odlična reprodukcija zvoka, dobra odprava zunanjih šumov.

Proti: Nekaj začetnih težav z namestitvijo na telefone, ki niso Huawei.