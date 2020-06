Sigma fp

Podjetje Sigma poznamo predvsem kot neodvisnega proizvajalca objektivov, a vsake toliko naredijo tudi svoj fotoaparat. Pri tem nismo čisto prepričani, kaj želijo z njimi sporočati – da znajo, zmorejo, da bi lahko bili resen igralec ali gre le za hobi lastnika? Zadnje je morda še najbolj verjetna možnost, vsaj glede na pretekle izdelke oziroma predvsem njihov videz in izbiro tipala.

A tokrat je drugače in fotografska krajina se je od vrhunca izpred desetih let močno spremenila. Sony je postal resen igralec, Canon in Nikon sta se končno odpravila v svet brezzrcalnih fotoaparatov, medtem ko je Panasonic ugotovil, da z micro 4/3 ne bo dovolj kruha, in začel še tesneje sodelovati z Leico pri formatu 35 mm. In ravno tu se je Sigma odločila prisloniti svoj lonček.

