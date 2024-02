»Si 'probal reštartat'?«

Kar nekaj prahu je dvignila novica, da je Microsoft le omogočil dostop do svojega pisarniškega Kopilota, torej umetne inteligence, ki pomaga v zbirki Office in ima hkrati dostop do vseh naših (oblačnih) podatkov. Gre sicer za še eno stopničko v zgodbi novih umetnointeligenčnih storitev, o katerih poslušamo že dobro leto, od splavitve ChatGPT novembra 2022.

Sam že nekaj časa s pridom uporabljam tovrstne storitve, največ Bing Chat (pardon, od septembra dalje se imenuje Microsoft Copilot) in tudi različne generatorje slik ter grafik. Pisal sem tudi že o tem, da bi lahko tovrstni pomočniki 'navadnim smrtnikom' močno pomagali pri reševanju tehničnih težav.

A bolj ko te storitve uporabljam in več ko o njih berem, bolj se mi porajajo dvomi. Mislim, da se bo, kot pri večini tehnoloških revolucij in evolucij, tudi pri umetni inteligenci pokazalo, da je tehnologija le orodje, odvisno od rok, ki ga vihtijo.

Umetnointeligenčni pomagači so se učili na spletu. Tam, kjer pravijo, da je WinForceSecurePro ključni program, ki nas bo rešil vseh tegob. Sploh, če ga bomo kupili v naslednji uri, ko še velja 70-odstotno znižanje, brez poštnine. Nenazadnje so ga ravnokar kupili še trije drugi.

Kot IT-jevec, nekdo, ki 'se spozna na računalnike', redno dobivam najrazličnejša vprašanja, nekatera bolj, druga manj povezana z računalništvom. Včasih so zelo dobra in na mestu, taka, za katera se moram potruditi in mi je v veselje odgovarjati nanje (denimo, ko me žena sprašuje o delovanju DNS!). A ogromno vprašanj je bodisi izredno pavšalnih, takih, pri katerih sploh ne vem, kje začeti (»Ti, pa ta oblak, a to ima kak smisel?«) bodisi takih, pri katerih se mi kar zamegli pred očmi. (Med boljšimi je: »Zakaj bi sploh moral imeti geslo za elektronsko pošto?«)

Izredno pomembno 'znanje' na področju, ki je tako široko in se tako hitro spreminja kot IT, je v resnici hitro iskanje rešitev in odgovorov vseh vrst. Seveda pomaga, če premoreš nekaj osnov (denimo, kot je DNS zgoraj), večinoma pa gre predvsem za iskanje pravega odgovora v morju solate. Guglanje, po domače. Ali pač kopilotanje?

Menim, da bomo tukaj naleteli na omejitve sistemov umetne inteligence, čeprav naj bi ravno tu najbolj pomagali. Pri spletnem iskanju imajo navadni smrtniki dve večji težavi. Prva je komunikacija z iskalnikom – kako napisati vprašanje (oziroma katere iskalne besede bodo prave), da bomo dobili čim bolj relevantne zadetke. Druga je razbiranje kakovosti in zanesljivosti vrnjenih informacij. Če smo se v 20 letih že navadili na formulacijo iskalnih pojmov (tudi iskalniki so nam pri tem prišil nasproti), se je kakovost dosegljivih informacij (spletnih strani) v resnici močno poslabšala.

Koga kriviti za to, je sicer vprašanje za kdaj drugič (kar celoten marketing ali bolj specifično – optimizacijo za iskalnike oz. SEO?), a vse prevečkrat je skoraj nemogoče priti do odgovora, ki ni sponzoriran od nekoga, ki nam hoče nekaj prodati, ali pa (sploh na našem področju), ki ni le preprost seznam nekaj klasičnih nasvetov. »'Reštart'«, »vnovična namestitev gonilnikov«, »sfc /scannow« ali »vnovična namestitev Windows« morda le niso vedno pravi koraki, četudi tako svetuje 123,456.789 odgovorov na forumih.

Naj se vrnem k umetnointeligenčnim pomagačem − učili so se z zapisi na spletu. Da, s tistimi 123,456.789, ki pravijo, da je WinForceSecurePro ključni program, ki nas bo rešil vseh tegob. Sploh, če ga bomo kupili v naslednji uri, ko še velja 70-odstotno znižanje, brez poštnine. Nenazadnje so ga ravnokar kupili še trije drugi. V vsakem primeru pa bo pomagal 'reštart'.

Ne razumite narobe, še vedno sem navdušen nad umetnointeligenčnimi pomagači – tako, kot sem navdušen nad kakovostnim orodjem. Ampak mislim, da se bomo morali to orodje še kako naučiti pravilno uporabljati, ob tem pa vedeti, kdaj odgovorom zaupati, in kdaj jih uporabljati le kot dopolnilo. Ali morda tudi povsem ignorirati.