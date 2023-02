Šestdeseta leta v Jugoslaviji

Računalništvo je v drugi polovici petdesetih v Evropi, še posebej pa v Sloveniji, močno zaostajalo. Medtem ko so se pri nas do leta 1966 skoraj izključno uporabljali računski stroji, v veliki večini znamke IBM, so jih drugje, predvsem pa v Združenih državah, elektronski računalniki prve generacije nadomeščali že v petdesetih letih. Kmalu za njimi so se konec petdesetih uveljavili že tranzistorski računalniki druge generacije.

Slovenija je elektronske računalnike prve generacije preskočila. Edina izjema v nekdanji skupni državi Jugoslaviji je bil v tem obdobju računalnik IBM 705 nameščen junija 1960 v Zveznem zavodu za statistiko. Prvi pravi elektronski računalnik v Sloveniji je bil tranzistorski Zuse Z-23, ki so ga novembra 1962 namestili v Računskem centru Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM). Do leta 1967 je bilo pri nas v uporabi le pet pravih elektronskih računalnikov.

