Šest trendov, ki bodo spremenili panogo financ

Fintech podjetja niso več le izzivalci, ki hodijo po tehnološkem in pravnem robu, temveč vse bolj konkretni tekmeci bankam. Poleg tega niso omejeni na lokalna ali regionalna okolja, številni med njimi imajo preprosto globalne ambicije (in doseg).

Lansko leto za številne panoge ni bilo prav uspešno zaradi globalne virusne pandemije. A bila so tudi področja, ki so v tem času in razmerah doživljala razcvet. Fintech panoga je poročala o izjemni rasti. Logično. Ker ni bilo fizičnih stikov, so se potrošniki za dostop do sredstev in izplačevanje zanašali na spletne, mobilne in virtualne finančne storitve ter tako spoznale praktično vrednost fintech rešitev in storitev. Njihova priljubljenost se je v zadnjem času močno povečala, saj je globalna anketa podjetja EY ugotovila, da že 96 odstotkov ljudi (izmed več kot 27.000 vprašanih!) pozna vsaj eno fintech storitev.

