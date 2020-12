Sesalec Xiaomi - Robotski sesalci odraščajo

Že naziv robotski sesalnik lahko komu dvigne obrvi. A če se imenuje Roborock S6 MaxV, kot bi bil zvezda akcijskega filma, je jasno, da gre za napravo presežkov. Xiaomijev paradni model kupcev ne išče med tistimi, ki jih zanima razmerje med ceno in kakovostjo, temveč meri na vse, ki želijo od sesalnika kar največ.

Kupci Roborocka bodo zares dobili zelo veliko napravo z bogato dodatno opremo in naprednimi zmogljivostmi. Ko jo bomo prvič aktivirali, ji je priporočljivo pustiti, da prek vgrajenega sistema za snemanje LIDAR spozna celotno stanovanje ali nadstropje hiše in si naredi načrt. Ko je ta končan, lahko v intuitivni, sodobno oblikovani in odzivni aplikaciji poimenujemo posamezne prostore in definiramo področja, za katera želimo, da se jih sesalnik izogiba. Nato mu lahko ukažemo, naj se odpelje čez celotno stanovanje do, na primer, otroških sob in jih posesa. Sesanje ne poteka po naključnih poteh, ampak najprej posesa robove, nato pa sistematično prečka prostore. Če bo med delom naletel na neznan predmet, se bo ustavil in nas pozval, da ga poimenujemo. Če gre za copat ali otroško igračo, bo sesanje nadaljeval, v nasprotnem primeru pa se bo oviri izognil, da ne bi povzročil škode. Proizvajalec obljublja, da se sesalec prek umetne inteligence sčasoma nauči, katere predmete srečuje, in nas ne bo vsakič znova spraševal po nasvetu.

